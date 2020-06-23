  • BIST 115.339
  • Altın 388,960
  • Dolar 6,8453
  • Euro 7,7561
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Gevaş'ta köylülere işkence davasında polise verilen 3 bin lira para cezasının hükmü geri bırakıldı

»
Gevaş'ta köylülere işkence davasında polise verilen 3 bin lira para cezasının hükmü geri bırakıldı
Gevaş'ta köylülere işkence davasında polise verilen 3 bin lira para cezasının hükmü geri bırakıldı

Van’ın Gevaş ilçesinde gözaltına alınıp işkenceye maruz kalan köylülerin teşhisi sonucu hakkında dava açılan O.Ş. adlı polis beraat etmesinin ardından temyiz incelemesini yapan istinaf mahkemesi, polise 3 bin lira adli para cezası verildi, cezada HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) uygulandı. 

Evrensel gazetesinden Adnan Bilen'in haberine göre, dosyayı yeniden inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, polis memuru O.Ş.’ye 'zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle kasten yaralama' suçundan 3 bin lira adli para cezası verdi. Mahkeme kararın ardından polis O.Ş.’ye ceza miktarı, sabıkasız oluşu, polisin ileride yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması, suç nedeniyle oluşan bir zararın bulunmaması gerekçesiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na (HAGB) karar verdi. 

Mahkeme kararın gerekçesinde ise, "Suç konusu eyleme ilişkin kamera kayıtlarının istinaf incelemesi sırasında katılan huzurunda duruşmada izlendiği, sözü geçen görüntü kayıtlarında mağdurun kullandığı bildirilen aracın sol tarafında yerde iki kişinin bulunduğu, bu kişinin üzerinde kolluk görevlisi olduğu değerlendirilen iki kişinin bulunmakta olduğu, çevrede silah taşıyan kolluk görevlilerinin görüldüğü, yerde bulunmakta olan kişilere aralıklı olarak darp eyleminde bulunan kişilerin izlendiği, aracın sol arka kısmında yerde bulunan kişiye iki farklı kişinin darp eyleminde bulunduğu, yerde bulunan kişilerin kaldırılması sırasında darp eylemlerinin sürdürüldüğü, gece karanlık olması ve görüntünün uzaklığı nedeniyle ayırt edici özelliklerin az olduğu" ifadelerine yer verdi.

 

Ne olmuştu?

Van’da Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik 9 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen saldırı sonrası, mantar toplamaktan dönen 4 köylü ilçe merkezinde polislerce gözaltına alınmıştı. Olay sonrası haklarında “Gevaş Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı düzenleyen 4 terörist yakalandı” başlıklı haber servis edilen Abdulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan (48) ve Nejdet Beysüm (29), gözaltında tutuldukları süre boyunca polisin ağır işkencelerine maruz kalmıştı. Saldırıyla ilişkileri tespit edilemeyen köylüler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Köylülerin şikâyeti üzerine sadece bir polis hakkında dava açılmıştı. Açılan davada Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verirken, Erzurum İstinaf Mahkemesi’ne gönderilen dosya için yeniden yargılama kararı vermişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maske takmamak için direndi: Bende virüs olmadığına eminim23 Haziran 2020 Salı 12:00
  • TBB'de Feyzioğlu'na tepki istifası: 'Çoktan taşan bardağı deviren son hamle'23 Haziran 2020 Salı 11:25
  • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına İstanbul’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun teşekkürlerini ifade amacıyla hediye paketi takdim edildi23 Haziran 2020 Salı 11:02
  • AİHM Berkin Elvan dosyasını açtı23 Haziran 2020 Salı 09:40
  • Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu koronavirüse yakalandı23 Haziran 2020 Salı 08:46
  • Onur Yürüşü ilk kez internetten: Beraber olmayı çok özledik22 Haziran 2020 Pazartesi 22:11
  • Türkiye'de baro başkanlarının eylemi: Gazeteciler polisin çembere alma girişimine itiraz etti22 Haziran 2020 Pazartesi 17:28
  • Yanına çırak aldığı 6 çocuğu istismar eden saldırgan yakalandı: 'Bu bir hastalık, tedavi olmak istiyorum' dedi22 Haziran 2020 Pazartesi 10:35
  • Türkiye'nin Atina Büyükelçisi: “Crans Montana'da kaldığımız noktanın devamı olmayacak. Top bizim sahamızda değil”22 Haziran 2020 Pazartesi 10:12
  • Fatih Altaylı: 'Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek' densin bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu!21 Haziran 2020 Pazar 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti