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Gey ebeveynler ilk kez Parents’ta

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Parents dergisi, 92 yıllık yayım tarihinde ilk kez kapağında eşcinsel ebeveynlere yer verdi.
Gey ebeveynler ilk kez Parents’ta

Parents dergisi, 92 yıllık yayım tarihinde ilk kez kapağında eşcinsel ebeveynlere yer verdi.

1926’dan bu yana her ay çıkan Parents dergisi, 2019 Şubat ayı kapağında eşcinsel ebeveynlere yer verdi. Dergi tarihi için bir ilk olan bu kapakta sporcu Shaun Thompson ve eşi Scott Blokker ile birlikte altı yumurta bağışçıcı, beş vekil, iki doktor ile on ikinci denemede dünyaya gelen bir yaşındaki ikizleri Silas ve Sander yer alıyor. Thompson ve Blokker’ın taşıyıcı anne sürecini anlattığı söyleşi ve aile fotoğrafları da derginin öne çıkardığı içerikler arasında.

One Million Moms isimli, Amerikan Aile Birliği’ne bağlı muhafazakar Hristiyan grup ise dergi kapağının Ocak'ın son haftasında yayınlanmasından sonra harekete geçti. “Ebeveyn dergisini eşcinselliği yaymak için kullanıyorlar. Aileler abonesi olmasa bile, bu dergiler dişçi ve doktorların bekleme odalarına konulduğunda çocuklar kolayca ulaşabilecek” diyerek dergiyi boykota çağıran bir imza kampanyası başlattı. Dergi geri adım atmadı, Parents Şubat sayısıyla raflarda. 

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