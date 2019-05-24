Son zamanlarda tek duyduğumuz insanlık olarak eylemlerimizin gezegenimiz üzerindeki trajik etkileri. Okyanuslarımızı dolduran milyarlarca tonluk atık, her gün açlık çeken milyonlarca insan ve ‘nesli tükenmekte olan türler’ listesine giren binlerce canlı türü bir değişiklik yapma zamanının geldiğinin göstergesi. Bunun yanı sıra, dünyamıza yardım etmek için ellerinden geleni yapan birçok insan da var. Listemizde dünyanın dört bir yanından elini taşın altına koyan insanları ve başlattıkları çevre hareketlerini okuyacaksınız. Umarız bu inisiyatifler sadece gezegenimizin kurtulması adına yapılabilecekleri gösteren birer harika örnek olarak kalmaz, daha temiz ve daha yaşanır bir dünyanın parçası olmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmak konusunda hepimize ilham da olur.