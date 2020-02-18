Gezi Davası'nın bugün saat 10.00'da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasında kararın verilmesi bekleniyor. Davada 3 sanık için müebbet, 6 sanık için ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Gezi Davası’nda karar duruşması bugün görülüyor.. Açıklanan mütalaada AİHM kararına karşın halen tutuklu bulunan Osman Kavala ve akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Savcı, yargılamanın uzatılmasına yönelik taleplerin reddini talep eden mütalaasını tekrar etti. Araya giren Turgut Kazan, "Ceza yargılaması yüze karşı yapılır, dilekçelerimizi gönderdik ancak okunmadan mütalaa veriliyor. İddia makamı görevini yapmamaktadır. Okunmadan taleplerimiz reddedilmiştir" dedi. Sanık avukatları tanıkların dinlenilmesini ve delilllerin toplanmasını talep etti. Avukat Evren İşler, tanıkların hazır olduğunu söyledi.

CMK'nin 178. maddesinde tanıklar hazırsa, dinlenilmesi zorunluluk olarak geçiyor.

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Duruşma başladı.

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Mahkemenin yapılacağı salonu önünde, duruşmayı takip etmek isteyen yurttaşlar tarafından uzun kuyruklar oluştu. Salonda ise yeterli yer bulunmadığından izleyiciler için yeni bir yer ayarlanmaya çalışılıyor.

İstanbul’da 2013 yılında Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların sökülerek yerine askeri kışla yapılmak istenmesine karşı başlayan ve AKP’nin politikalarına karşı dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılan halk eylemlerinin ardından ilk soruşturma o dönem anayasal suçlara bakan savcı Muammer Akkaş tarafından başlatıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevden alınarak hakkında ‘FETÖ’ soruşturması başlatılan Akkaş, sonrasında yurt dışına kaçtı.