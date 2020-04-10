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Gezi davasında savcı istinafa başvurdu

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Gezi Parkı davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı istinaf başvurusunda bulundu.
Gezi davasında savcı istinafa başvurdu

Gezi Parkı davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, istinaf başvurusunda bulundu. Savcı, Kavala hakkında yeniden tutuklama talep etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Şubat 2020'de Gezi Parkı davası sanıkları Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Tayfun Kahraman, Şerafettin Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararına İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner itiraz ederek istinaf mahkemesine taşıdı.

9 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Yağma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 18 Şubat'taki duruşmada  beraat etmişti. Sanık avukatlarının delillerin hukuka aykırı şekilde elde ediliğini savunduğu duruşmada mahkeme de bu suçlar için somut ve kesin deliller olmamasını gerekçe göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner'in 90 sayfalık istinaf başvurusunda ise, "Geçerli ve hukuka uygun bir şekilde elde edilen delillerin kovuşturma aşamasında suç vasfının değişmesi nedeniyle geçersiz olarak değerlendirilmesi kabul edilemez" denildi. Başvuruda mahkemenin delilleri yargılama dışı bırakmasının "Usul, yasa ve dosya muhteviyatına aykırılık teşkil ettiği" ifade edildi.

Yargılama sürecinde "müşteki ve mağdurlar dinlenilmeden hüküm verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu" belirtildiği başvuruda 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklar hakkındaki beraat kararını kaldırarak mahkumiyetlerine karar vermesi ve Osman Kavala'nın da tutuklanması talep edildi.

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