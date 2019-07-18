Gezi Parkı davası | Avukat Karaduman: Bu dava, kendi iddialarını kendisi çürüten iddianame olarak tarihteki yerini aldı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı 16 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün ve yarın (19 Temmuz) Silivri Cezaevi'nde görülecek.
İlk duruşmada tutuklu yargılanan Kavala ve Yiğit Aksakoğlu hakkında savcı tutukluluk hallerinin devamının istedi. Sanıkların "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verirken Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Osman Kavala 625 gündür tutuklu bulunuyor.
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