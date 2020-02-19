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Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!

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Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!
Gezi Parkı davasında beraat kararı veren mahkeme üyelerine HSK'dan soruşturma izni!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görevli 3 hakim hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

HSK Birinci Dairesi, Gezi Parkı davasında beraat kararı veren Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek.

 

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gün tutuklu kalan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması dün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Osman Kavala, Mücella YapıcıYiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmişti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi bekleniyordu.

Ancak iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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