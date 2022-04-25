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'Gezi Parkı' davasındaki kararın ardından CHP'li Özgür Özel'den çok sert sözler!

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Gezi Parkı davasında karar çıktı. Mahkemenin kararı sonrası İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP'li Özgür Özel, çok sert ifadelerle AKP'ye yüklendi.
'Gezi Parkı' davasındaki kararın ardından CHP'li Özgür Özel'den çok sert sözler!

Özel, "Bugün burada verilen karar paranoyak yönetim anlayışının, son dönemde düştüğü derin çaresizlikten ötürü, geçmişteki son derece barışçıl kişilerin yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu şeytanlaştırmanın son noktasıdır. Kan emerek yaşayan bir vampir gibi Türkiye'deki herkesin adalet talebinin kanının emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır" dedi.

2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.

Karar sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Adalet Sarayı önünde çok sert açıklamalarda bulundu.

"Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı" diyen Özgür Özel, "Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, şu anda tutuklanan arkadaşlarımıza adli yardım için içerde olan avukatları var. Mutlaka onların da değerlendirmeleri de olacak. Bizim açıklamamızdan sonra özellikle dava avukatlarının açıklamasını takip etmenizi bekliyoruz.
  • Bugün sonuçlanan davada ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altında ezen birisi aslında kendinin meşruiyetinin ortadan kaldırıyor.

    "PARANOYAK YÖNETİM"

  • Bugün burada verilen karar paranoyak yönetim anlayışının, son dönemde düştüğü derin çaresizlikten ötürü, geçmişteki son derece barışçıl kişilerin yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu şeytanlaştırmanın son noktasıdır. Kan emerek yaşayan bir vampir gibi Türkiye'deki herkesin adalet talebinin kanının emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır. Adaletin kanını emen bu vampire hiçbir yapının tek başına gücü yetmez ama hepimiz birden gücü yeter.
  • Biz birlikte oldukça, biz karşımıdakilerin ne yapmaya çalıştıklarını bildikçe korkmayacağız. Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi'yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma'nın da Gezi'nin de Ak Parti'nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız.
  • Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun."

  • CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

  • 2013'ten beri alanlardayız. Bu davanın iddianamesi de sarayda yazıldı, hükmü de sarayda verildi. Arkadaşlarımız bugün onurlarıyla cezaevine giriyor. Ama söz veriyoruz ki onları çok yakın zamanda milyonlarca kişiyle davul zurnayla çıkaracağız, özgürleştireceğiz."
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