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Gezici açıkladı.. UBP açık ara önde seçimin kaybedeni CTP ve HP...

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Gezici açıkladı.. UBP açık ara önde seçimin kaybedeni CTP ve HP...
Gezici açıkladı.. UBP açık ara önde seçimin kaybedeni CTP ve HP...

Gezici araştırma sahibi Murat Gezici düzenlediği basın toplantısı ile KKTC seçimlerine yönelik anketini açıkladı. UBP açık ara önde seçimin kaybedeni CTP ve HP...

HP'nin oyları erirken anamuhalefet CTP'nin  ise iktidar partisi UBP ile arasındaki fark 10 puandan fazla...

Detay Gazetesi'nin tam 1 ay önce  16/11/2021 tarihinde açıkladığı ankette de sonuçlar benzer çıkmıştı...

Murat Gezici'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre;

gezici.png

 

 

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

DETAY EKİM 2021 Anketi sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte.  Buna göre UBP, CTP, HP, TDP, YDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya girmekte. MP, TKP-YG, Bağımsızlık Yolu, YKP, BKP ve MDP’nin ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceği ortaya çıkmakta.

 

UBP BİRİNCİ PARTİ

Detay Ekim 2021 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, oylarını bir miktar artıran ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir kayıp yaşamakta. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. YDP Bertan Zaroğlu’nun ve önemli miktarda partilinin istifasının ardından sarsılsa da, geçen seçimde aldığı oy oranına yakın bir konumda tutunmakta. Parti içi sorunlar yaşayan DP ise geçen seçime göre oy kaybetmiş durumda.   Ankete göre 6 partinin dışındaki diğer partilerin ise seçim barajının çok uzağında kaldıkları görülmekte. Geçen seçimlerde HP’ye giden oyların yaklaşık yarısı eski adreslerine geri dönüyor. HP ciddi oy kaybederken UBP, CTP ve TDP bu oyların belli oranlarda yeni adresleri oluyor.

 

EN BÜYÜK GRUP KARARSIZLAR

Detay EKİM 2021 anketine göre en büyük kitle sandığa gitmeyecek olanlar ve kararsızlar.  Ankete göre seçmenlerin %20’si sandığa gitmeyecek. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsız/ fikir beyan etmeyenler ise yaklaşık %12 oranında. Sandığa gideceğim diyenler içerisinde ise hangi partiye oy vereceğine karar vermeyenler de bulunuyor. Tüm kararsızlar bir araya getirildiğinde ankete katılanların neredeyse %25’i seçimde hangi partiye oy kullanacağını henüz bilmiyor, ya da bu konuda fikir belirtmiyor. 

 

%90 EYLEMLERE KATILMADI

Ankete katılanların yaklaşık %90’ı son 5 yıl içinde herhangi bir eyleme katılmadığını belirtti. Bu tablo da Toplumun eylemlerden giderek umudunu yitirdiğini gösteriyor.

 

SEÇİM PERFORMANSLARI ÖNEMLİ

Ankete katılanların %46.6’sı ise kendini siyasi yelpazenin herhangi bir noktasında tanımlamıyor. Seçim sürecinde partilerin performanslarının ciddi anlamda belirleyici olacağı görülüyor. Topluma yeniden umut ve güven verebilecek partilerin büyüme ihtimali yüksek görülüyor.

anket_on_sayfa.png

 

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı %67,01’de kalırken halkın %20,84’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızların oranı %7,01 olarak dikkat çekti, seçmenlerin %5,14 ise bu soruya cevap vermedi.

.

 

UFUKTA 6 PARTİLİ MECLİS

VE YİNE KOALİSYON VAR!

Detay Gazetesi’nin Ekim ayında yaptırdığı EKİM 2021 kamuoyu yoklamasında Kıbrıs Türk halkına seçime katılma olasılığı olan 12 siyasal parti soruldu. Partilerin altısı meclise girebilecekken diğer altısı ise Meclis dışında kalacak.

 

Detay EKİM 2021 anketine göre, UBP açık farkla yine birinci sırada çıkarken oylarını bir miktar artıran ana muhalefet CTP ise ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise oylarının yarısını kaybetmiş durumda. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor , geçtiğimiz yıl ciddi bir yükseliş trendi yakalayan YDP istifaların ve Bertan Zaroğlu’nun istifasının ardından ciddi bir kayıp yaşadı. YDP Bertan Zaroğlu’nun ve önemli miktarda partilinin istifasının ardından sarsılsa da, geçen seçimde aldığı oy oranına yakın bir konumda tutunmakta. Parti içi sorunlar yaşayan DP ise geçen seçime göre oy kaybetmiş durumda. Ankete göre 6 partinin dışındaki diğer partilerin seçim barajını aşmaları ise mümkün görünmüyor. Geçen seçimlerde HP’ye giden oyların yaklaşık yarısı eski adreslerine geri dönüyor. HP ciddi oy kaybederken UBP, CTP ve TDP bu oyların belli oranlarda yeni adresleri oluyor.

 

Araştırmanın Örneklemi ve Metodolojisi

  • 24 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında saha başlatılıp tamamlanmıştır.
  • 199,029 olan seçmen sayısı (Ekim, 2020) bu araştırma için ana evren kabul edilmiştir. Ana evreni temsil etmek üzere 1161 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur. %95 güven düzeyi ile 1161 örneklem büyüklüğü araştırma sonuçlarının -/+ %3,08 hata payı verebileceği hesaplanmıştır.
  • 6 ilçenin nüfus yoğunluklarına göre ilçe merkezleri ve kırsal bölgelere denk düşen sayıların dengeli dağılımı gözetilmiştir.
  • Araştırma kantitatif yöntemlerden «yüz yüze» görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir.
  • Bu çalışmada toplam 23 anketör ve 3 saha süpervizörü görev almıştır.

 

 

İşte o kritik soruların cevapları…

 

PARLAMENTO SEÇİMİ

Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek?  Partilerin oy oranları neler?

 

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununun çözümüne nasıl bakıyor?

 

VATANDAŞ NE BEKLİYOR?

Sizce, acil olarak hangi konular ele alınmalıdır?

 

Detay EKİM 2021 anketine göre bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı %67,01’de kalırken halkın %20,84’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsızların oranı %7,01 olarak dikkat çekti, seçmenlerin  %5,14 ise bu soruya cevap vermedi.

 

YÜZ YÜZE 1161 KİŞİ İLE YAPILDI

12 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %3,08 olarak belirtildi. Anket 24-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yüz yüze metodu ile gerçekleştirildi. Ana evreni temsil etmek üzere 1161 kişilik bir örneklem grubu oluşturuldu.

oy_vcerecekmiver10.png

EN BÜYÜK GRUP KARARSIZLAR**

Detay EKİM 2021 anketine göre en büyük kitle sandığa gitmeyecek olanlar ve kararsızlar.  Ankete göre seçmenlerin %20,84’ü sandığa gitmeyecek. Sandığa gidip gitmeme konusunda kararsız/ fikir beyan etmeyenler ise yaklaşık %12 oranında.

Sandığa gideceğim diyenler içerisinde ise hangi partiye oy vereceğine karar vermeyenler de bulunuyor.

** Tüm kararsızlar bir araya getirildiğinde ankete katılanların neredeyse %25’i seçimde hangi partiye oy kullanacağını henüz bilmiyor, ya da bu konuda fikir belirtmiyor. 

 

%90 EYLEMLERE KATILMADI

Ankete katılanların yaklaşık %90’ı son 5 yıl içinde herhangi bir eyleme katılmadığını belirtti. Bu tablo da Kıbrıs Türk toplumunun eylemlerden giderek umudunu yitirdiğini gösteriyor.

 

SEÇİM PERFORMANSLARI ÖNEMLİ

Ankete katılanların %46.6’sı ise kendini siyasi yelpazenin herhangi bir noktasında tanımlamıyor. Seçim sürecinde partilerin performansları ciddi anlamda belirleyici olacağı görülüyor. Topluma yeniden umut ve güven verebilecek partilerin büyüme ihtimali yüksek görülüyor.

 

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte.

Buna göre UBP, CTP, HP, TDP, YDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya girmekte. MP, TKP-YG, Bağımsızlık Yolu, YKP, BKP ve MDP’nin ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceğini ortaya çıkmakta.

 

UFUKTA YİNE KOALİSYON VAR

Mevcut seçim sistemi ve 6 siyasal partinin %5 seçim barajını aşacak olması ülkede yeniden koalisyonlar dönemine girileceğini gösteriyor. Seçmen hiçbir partiye tek başına iktidar olacak oy kadar destek vermediği görülüyor.

 

ANKETE KATILANLARIN ŞARTA GÖRE OY VEREBİLECEĞİ PARTİLER

Ankete katılan kişilere şartlar oluşursa başka hangi partilere oy verebilirsiniz sorusuna verilen çoklu cevap analiz edilerek partilerin en çok ulaşabilecekleri oy oranları hesaplanmıştır.

UBP %44.6, CTP %35, TDP %29.7, DP %28.5, HP % 27.0, YDP %19.7

 

Parti

Kesinlikle Oy

Veririm

Şartlar Oluşursa

Oy veririm

Oy vermem

Kesinlikle

Oy vermem

Cevap Yok

UBP

20,1

24,1

14,2

22,8

18,8

CTP

11,2

23,8

19,5

25,9

19,6

DP

5,6

22,9

23,8

27,6

20,1

TDP

5,6

24,1

23,7

26,2

20,4

HP

4,6

22,4

22,4

29,1

21,5

YDP

3,6

16,1

23

35,4

21,9

 

ULAŞILABİLECEK EN ÇOK ORAN

Ankete göre UBP ve CTP’nin potansiyel oylarının büyük bölümünü aldığı görülürken, diğer partilerin potansiyel oylarının daha azını aldıkları görülmektedir.

TDP’nin potansiyel ulaşılabilecek oy oranında ciddi bir artış yapabileceği görünmektedir. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığında ilk turda ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa’da aldığı oylar bu durumun en iyi örnekleri olmuş durumdadır.

DP de potansiyel oy oranı olarak büyüme potansiyeli olan bir yapıya sahip ve geçmişte bunun örneklerini göstermiş bir parti olarak duruyor

HP ise ciddi bir oy kaybı yaşarken, aynı zamanda potansiyel oy havuzu da diğer partilere göre daralmış olarak görülüyor.

YDP ise Meclis’te olacak partiler arasında büyüme potansiyeli en düşük parti durumundadır.

 

sarta_gore.png

 

Parti

VERİRİM

 VERMEM

Cevap Yok

UBP

44,2

37

18,8

CTP

35

45,4

19,6

DP

28,5

51,4

20,1

TDP

29,7

49,9

20,4

HP

27

51,5

21,5

YDP

19,7

58,4

21,9

 

veririm_vermem.png

 

İşte Detay Ekim 2021 Anketi sonuçları

Parti

Örneklem

Dağıtılmamış

KASIM 2021
DETAY ANKET

UBP

266

22,91

39,53

CTP

170

14,64

25,26

HP

63

5,43

9,36

TDP

59

5,08

8,77

YDP

46

3,96

6,84

DP

42

3,62

6,24

MP

18

1,55

2,67

YKP

4

0,34

0,59

BY

2

0,17

0,29

BKP

1

0,09

0,15

TKPYG

1

0,09

0,15

MDP

1

0,09

0,15

KARMA

86

7,41

 

KARARSIZ

91

7,84

 

F/CEVAP YOK

69

5,94

 

S. GİTMEYCEK

242

20,84

 

TOPLAM

1161

  

 

 

detay_ekim2021_ver5.pnganket_on_sayfa-001.png

 

 

DETAY DAHA ÖNCE DE BİLMİŞTİ

DETAY 2018 seçim sonuçlarını Şubat 2017’de yayınladığı anketinde nokta atışı bilmişti.Şubat 2017’de Detay Gazetesi’nin yayınladığı anket sonuçları ve 11 ay sonra gerçekleşen Ocak 2018’de yapılan erken milletvekilliği genel seçim sonuçları.

PARTİ

Şubat  2017
DETAY ANKET

SEÇİM 2018
SONUÇ

UBP

36,1

35,61

CTP

19,8

20,95

HP

16,9

17,07

TDP

9,4

8,65

DP

8,9

7,82

YDP

3,3

6,99

(TKP-YG+BKP)

3,2
(1,9+1,3)

2,67

detay_bildi.png

20 Şubat 2017 tarihli Detay Anketi ve sonuçları

İŞTE O HABER: İşte ilk anket sonuçları.. Hangi parti 1.? Hangi partiler barajı geçiyor?

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