Gezici anket sonuçlarını açıkladı, bu kez UBP kurultayı!

Gezici Araştırma Şirketi tarafından Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik yapılan anketin sonuçları açıklandı.
"Başkanlık seçimi için hangi adaya oy vereceksiniz" sorusuna anket sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 53.8'i Hasan Taçoy'a yüzde 21.1'i Faiz Sucuoğlu'na, tüzde 9.1 Nazım Çavuşoğlu'na yüzde 8.7'si Ünal Üstel'e yüzde 7.2'si Dursun Oğuz'a oy vereceğini belirtti.
Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi şöyle:
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