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Gezici Anketi: Halkın %62'si seçilecek başkan "Kıbrıs Sorununu" çözmeli diyor
Gezici Anketi: Halkın %62,8'i seçilecek başkan "Kıbrıs Sorununu" çözmeli diyor

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ve 26 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 114 personelle 4486 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

 

Araştırmaya Katılan KKTC Halkının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden Sonra Görev Yapacak Cumhurbaşkanından Beklentilerinin Neler Olduğuna İlişkin Dağılım

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Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Kuzey Kıbrıs Türk Halkı’nın Çıkarlarını Müzakerede En İyi Temsil Edecek İsmin Kim Olduğuna İlişkin Dağılım

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