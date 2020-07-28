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Gezici anketinde bu kez Akıncı çıktı!

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Gezici anketinde bu kez Akıncı çıktı!
Gezici anketinde bu kez Akıncı çıktı!

Gezici anketinde  bu kez Akıncı çıktı!

GENEL DEĞERLENDİRME

 

Sizlerle son olarak 9 Mart 2020 tarihinde bir açıklama göndermiş,14-16 Mart tarihlerinde yapacağımız üçüncü anketi 20 Mart’ta açıklayacağımızı, ardından 4-5 Nisan ve 18-19 Nisan tarihleri arasında iki anket daha yaparak net verileri ortaya koyacağımızı bildirmiştim.

İddiamız 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2018 KKTC milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını neredeyse yüzde 100’e yakın bir doğruluk oranı ile bilen tek araştırma merkezi olarak 26 Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını doğru olarak bilmekti. Pandemi nedeniyle seçim 6 ay ertelendi ve biz 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak seçim sonucu ile ilgili olarak aynı iddiamızı sürdürüyoruz.

Pandemi ile mücadele devam ederken, gerekli sağlık koşullarına uyarak 17-19 Temmuz tarihleri arasında yaptığımız araştırma çok titiz bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Araştırmalarımız sürecek ve Eylül ay sonunda kamuoyuna gerçekleştirilecek seçimle ilgili en doğru, en sağlıklı verileri ortaya koymuş olacağız.

Değerli arkadaşlar; Anketimizin sonuçları incelendiğinde pandemi öncesine göre bir değişikliğin olmadığı yarışın Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Seçim ilk turda bitmeyecek ve bu iki aday Sayın Akıcı ile Sayın Tatar ikinci tura kalacaklardır.

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Gezici Araştırma Şirketi’nin KKTC Siyasi Araştırma Raporu açıklandı.

Rapora göre, araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım şöyle sıralandı:

Mustafa Akıncı yüzde 32,2
Ersin Tatar yüzde 30,7
Kudret Özersay yüzde 11,1
Erhan Arıklı yüzde 6,2
Serdar Denktaş yüzde 3,1
Tufan Erhürman yüzde 14,9
Sibel Siber yüzde 1,2

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