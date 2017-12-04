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Gezici Anketine göre hangi parti kaç vekil çıkaracak?

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Gezici Anketine göre hangi parti kaç vekil çıkaracak?
Gezici Anketine göre hangi parti kaç vekil çıkaracak?

Gezici anket şirketi KKTC'de 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği erken genel milletvekillği genel seçimleri ile ilgili anketini bugün açıkladı.

Açıklanan Sonuçlara göre UBP 20, CTP 13, HP 10, TDP 7 milletvekili çıkaracak. YDP barajı geçmesine rağmen vekil çıkaramayacak.

İşte Gezici'nin son KKTC seçim anketi sonuçları

 Yüzde (%)
Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz Kararsızların ve Karma Oyların Dağıtılmış Hali
UBP 34,2
CTP22,1
HP 18,2
TDP13,7
TKP-YG 1,8
DP 4,2
YDP5,1
Diğer0,7
Karma Oy-
Kararsız-
Toplam100

 

Açıklanan Sonuçlara göre UBP 20, CTP 13, HP 10, TDP 7 milletvekili çıkaracak. YDP barajı geçmesine rağmen vekil çıkaramayacak.

PartiLefkeGüzelyurtİskeleGirneMağusaLefkoşaToplam
UBP 12245620
CTP11133413
HP 01123310
TDP0011237
YDP0000000

 

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