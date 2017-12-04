Gezici Anketine göre hangi parti kaç vekil çıkaracak?

Gezici anket şirketi KKTC'de 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak milletvekilliği erken genel milletvekillği genel seçimleri ile ilgili anketini bugün açıkladı.
Açıklanan Sonuçlara göre UBP 20, CTP 13, HP 10, TDP 7 milletvekili çıkaracak. YDP barajı geçmesine rağmen vekil çıkaramayacak.
İşte Gezici'nin son KKTC seçim anketi sonuçları
|Yüzde (%)
|Bugün Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz
|Kararsızların ve Karma Oyların Dağıtılmış Hali
|UBP
|34,2
|CTP
|22,1
|HP
|18,2
|TDP
|13,7
|TKP-YG
|1,8
|DP
|4,2
|YDP
|5,1
|Diğer
|0,7
|Karma Oy
|-
|Kararsız
|-
|Toplam
|100
Açıklanan Sonuçlara göre UBP 20, CTP 13, HP 10, TDP 7 milletvekili çıkaracak. YDP barajı geçmesine rağmen vekil çıkaramayacak.
|Parti
|Lefke
|Güzelyurt
|İskele
|Girne
|Mağusa
|Lefkoşa
|Toplam
|UBP
|1
|2
|2
|4
|5
|6
|20
|CTP
|1
|1
|1
|3
|3
|4
|13
|HP
|0
|1
|1
|2
|3
|3
|10
|TDP
|0
|0
|1
|1
|2
|3
|7
|YDP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.