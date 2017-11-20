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Gezici Araştırma: AKP-MHP birlikteliği dahi yüzde 50+1’i bulamayabilir

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Gezici Araştırma: AKP-MHP birlikteliği dahi yüzde 50+1’i bulamayabilir
Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, AKP ile MHP arasındaki ittifak konusuna ilişkin “AK Parti ile MHP birlikte hareket etse dahi yüzde 50+1’i yakalamaları zor”yorumunu yaptı.

Gezici, “Güç birliği MHP’ye zarar verir” dedi. Gezici, RS FM’de Yavuz Oğhan’ın ‘Bidebunudinle’ programına konuk oldu.

Sputnik’te yer alan habere göre Gezici, “Sayın Erdoğan ile sayın Bahçeli’nin hal ve hareketleri, ne kadar zor bir süreçten geçtiklerini, yüzde 50+1’in ne kadar zor olduğunu gösteriyor”diye konuştu.

AKP seçmeninin yüzde 24’ünün kendisini Atatürkçü olarak tanımladığını, ancak AKP’ye oy verenlerin üçte birinin sadık seçmen olmadığını ifade eden Gezici, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayanların yüzde 55’i, kendisini ‘Ben Atatürkçüyüm’ diyerek tanımlıyor. AK Parti’ye oy verenlerin de yüzde 24’ü kendisini Atatürkçü olarak ifade ediyor. MHP’ye oy verenlerin yüzde 65’i de kendisini ‘Atatürkçüyüm’ diyerek tanımlıyor. Ayrıca, AK Parti’ye oy verenlerin üçte birinin sadık seçmen olmadığı görülüyor. Yani bu seçmen kitlesinin‘yenilikçi, reformcu, ilerici’ bir sisteme ait bir seçmen grubu olduğunu tespit ediyor. Bu insanlar, yaşam standartlarına ve konforlarına oy veriyor.

AK Parti’nin yüzde 12-15 arasındaki oyu askıdadır. Bu seçmenlerin, merkez seçmen olduklar, demokrat ve Atatürkçü ve cumhuriyetçi bir kitle oldukları görülüyor. Kim bunlar? ANAP, DYP, Demokrat Parti kültüründen gelenler ve o kültürden gelenlerin çocukları bu grubu oluşturuyor. Sayın Erdoğan’ın bu seçmen kitlesini ikna etmesi gerekiyor.”

Baraj yüzde 7’ye çekilirse

AK Parti ile MHP’nin güç birliği yapmasının MHP’ye zarar vereceğini ileri süren Gezici, seçim barajı yüzde 7 seviyesine çekilirse, İYİ Parti’deki ve AK Parti’deki ülkücülerin “MHP baraj altı kalmasın” diyerek MHP’ye oy verebileceğini belirtti. Gezici, şöyle konuştu: “Devlet Bahçeli’nin ise, önümüzdeki seçimlerde, şu anki oyundan yüzde 65 ila 70 civarında bir kopma ihtimalini yüksek görüyor. Devlet bey, bu riski gördüğü için, önümüzdeki süreçte barajla ilgili açıklama yapıyor. İttifak halinde ise, MHP tabanının yüzde 35’i bu ittifaka evet diyebilir. Baraj seviyesi, yüzde 7 tutulursa, MHP barajı geçsin diye, İYİ Parti’deki ve AK Parti’deki ülkücülerden oy alabilir. AK Parti ile MHP arasındaki güç birliği, MHP’ye zarar verebilir.”

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