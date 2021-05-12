Gezici Araştırma'dan yeni anketi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici son anket sonuçlarını açıklarken, seçim kaderini belirleyecek grubu da açıkladı.

Gezici Araştırma Merkezi 2280 kişi ile mayıs ayında yaptığı araştırma raporuna göre; ikinci tura Kılıçdaroğlu 44,8, Erdoğan ise 43,1 aldığı kararsızların oranının ise 12,1 olduğu görüldü.

Seçmenin yüzde 85-87'si kime karar vereceğini biliyor. Karasız seçmen yüzde 12-14 bandındaki seçmen kitlesini oluşturuyor. Bu seçmen kitlesi ise gençlerden meydana geliyor.

KILIÇDAROĞLU BAŞARI DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56-57

Kararsızların % 75’i 18-36 yaş arası gençler olduğu belirtildi. Bu seçmenin en önemli sorunları; işsizlik, ekonomi ve gelecek kaygısı olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı %38,7 kısmen başarılı diyenlerin oranı ise 17,2 olduğu ortaya çıktı.

Murat Gezici, "ülkedeki ekonomik sorunların artması muhalefeti güçlü kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KADINLAR AK PARTİ'DEN KAÇIYOR

Gezici, "Türkiye’de kadınlar, seçimler için önemli bir potansiyele sahip. Kadınların tutumlarının ne yönde değiştiği, yapılacak seçimlerin sonuçlarının ne olacağına dair de bir fikir veriyor. Öyle ki şuan baktığımızda, kadınlarda dikkate değer bir tutum değişikliğinin yaşandığını görebiliyoruz.

Ve bu tutum değişikliğinde esas payı ise ev kadınları oluşturuyor. AK Parti söz konusu olduğunda, bu partiye daha önce destek veren kadınların yaklaşık % 10 – 15’nin partiden kopmaya başladıklarını görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KADINLAR MUTLU DEĞİL"

"Örneğin 18 - 34 yaş aralığında yer alan kadınların % 60’ından fazlası hükümetin; ekonomi, eğitim ve istihdam alanlarındaki politikasını başarılı bulmadığını ifade ediyor.

Çünkü kadınlara “Ülkede en büyük sorun olarak neyi görüyorsunuz?” diye sorduğumuzda, verdikleri yanıtlar arasında ilk sırayı ekonomi oluşturuyor" diyen Gezici, "İşsizlik, eğitim eşitsizliği, gelecek kaygısı, temel ihtiyaçların karşılanamaması ekonomi ile ilgili yakından bağlantılı sorunlar olarak öne çıkıyor.

34-49 yaş aralığında yer alan kadınlar da benzer bir şekilde ekonomiyi en önemli sorun olarak görüyor ve büyük bir geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyorlar. Bu anlamda aslında AK Parti’ye oy veren kadınların % 54’ü hayatından hiç memnun değil; en önemlisi “mutlu değilim” diyor." dedi.

“AK PARTİ'DEN KOPAN MÜTEDEYYİN KADINLARIN BİR BÖLÜMÜ, İŞSİZ KALIP EV KADINI OLANLAR OLUŞTURUYOR”

Kadınlar arasında ev kadınlarının önemli bir potansiyeli olduğunu belirten Gezici, "Türkiye’de kendisini ev kadını olarak tanımlayan kadınların oranı %18,5’tir. Bu kadınlar, toplamda 11 milyona tekabül ediyor.

Bunların % 60’ı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’na oy verdiler. Şuan ise sadece % 48’i bu İttifak’a oy verebileceğini söylüyor. Yani % 22’lik bir kayıp söz konusu. Bu ise 2 Milyon 200 Bin kadına karşılık geliyor. Bu kadınlar, AK Parti’den kopan kadınları oluşturuyor.

Ev kadınları, ekonomide yaşanan sıkıntıları yakından hisseden bir grup. Öyle ki son senelerde mutfak masrafları başta olmak üzere ev içi harcamaların maliyetindeki artış, ev kadınlarının karşı karşıya kaldığı sıkıntıları epey artırdı. Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntı, ev içi ekonomide de kendisini yakından hissettirdi ve ev kadınları, bunun en yakın tanığı oldular" ifadelerini kullandı.

Son anket ile ilgili Gezici şu değerlendirmeleri yaptı:

AK Parti’den kopan ev kadınları, kent merkezlerinde yaşayan ve aslında “sonradan ev kadını statüsüne yerleşen” kadınlardır. Aynı zamanda mütedeyyin kadınlardır. Daha geleneksel değerlere bağlı, inançlı, fazla çekingen kadınlar…

Bunlar daha genç oldukları ve aktif bir şekilde çalışıyor oldukları bir dönemde (2011 – 2018 ) ekonomik reformlardan dolayı AK Parti’ye oy verdiler. O zamanlar AK Parti’den beklentileri çok yüksekti.

Bu partinin, Türkiye’yi ekonomik açıdan güçlü bir ülkeye dönüştüreceğine inanıyorlardı ve çocukları için iyi bir gelecek yaratacağını düşünerek, devlet büyüsün, güçlensin diye oy verdiler. Umut için oy verdiler; fakat daha sonra hayalleri olmadı. Fakat beklediklerini bulamadılar.

İşsiz kalıp ev kadını statüsünde yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Bu süre içinde aile kurdular, çocukları oldu ve çoğaldılar. 24 ile 43 yaş aralığında yer alan bu kadınlar; bugün işsiz kalan, şiddet gören, geçim sıkıntısı yaşayan, ekonomik özgürlüğü olmayan, başka bir bireye bağımlı hareket eden, mutsuz ve kaygılı kadınlardır.

"AK PARTİ'DEN GİDEN KADINLARI CHP'YE GİDİYOR"

Bu kadınlar aynı zamanda kamudan aldıkları yardımlar ile geçinen kadınlar. % 32’si, yani her üç ev kadınından biri yardımlar ile yaşamını sürdürüyor. Yardımların önemli bir kısmını ise CHP’li belediyelerden temin ediyorlar. AK Parti'den kopan kadın oylarının CHP'ye gittiği veya kararsızlar statüsünde kaldığı görülüyor.

Öyle ki “Muhalefetin projelerini dinler misiniz?” diye sorduğumuzda bu kadınların %74,6’sı evet yanıtını veriyor. “Muhalefet ülkeyi daha iyi yönetebilir mi ?”şeklindeki başka bir soruya evet yanıtını verenlerin oranı %48,7. %32,2 ise “belki” yanıtını veriyor. Bu kadınlar artık muhalefete geçmişte oldukları kadar ön yargılı değiller.

Çünkü CHP’nin 63 yıldır iktidarda olmadığının farkındalar. Bu noktada CHP’li belediyelerden yardımların devam etmesi, mütedeyyin kadın seçmenin CHP'ye eğilimini daha da artıracaktır. Eğer CHP, yerel yönetimlerde yardımların sürmesini sağlarsa, kadınların AK Parti’den kopmaları devam edecektir.

"BU SEÇMENİ İKNA İÇİN SİYASETİN KUTUPLAŞTIRICI DİLDEN UZAK DURMALIDIR"

AK Parti iktidara gelmeden önce ülkenin en önemli sorunu olarak eğitim dördüncü sırada yer alıyordu; şuanda da Türkiye’nin en önemli sorunları arasında eğitim ilk 4’te olmaya devam ediyor. Hükümetin, süreç içinde eğitimle ilgili pro-aktif kararlar alamaması ve İmam hatipler konusunda verimli bir eğitim sistemi oluşturamaması mütedeyyin seçmeni memnun edemedi.

Ayrıca kadına karşı şiddet konusunda kayda değer bir iyileşme sağlayamamış olması, hatta sürekli kadını ötekileştiren bir dil kullanması da bu memnuniyetsizliğin doğmasında bir diğer faktör. Çünkü ev kadını konumuna yerleşen bu kadınlar, baskı ve şiddete çalışma yaşamından daha fazla maruz kaldılar. Bu yüzden bugün bu kadınlar, kendi sorunlarının farkında olan ve bu sorunlar için çözüm üreten bir siyaset arzu ediyorlar.

Ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntısı, eğitimsizlik gibi ana sorunlar ortaydayken, siyasetin bu sorunları duymazdan gelmesi kadınları rahatsız ediyor. Kadınlar, kendi gerçek sorunlarına gerçek yanıtlar verilmesini istiyorlar.

Dolayısıyla ne iktidar ne de muhalefet, bu kadınları bir “hazır seçmen” olarak değerlendirmemelidir. Bu seçmeni ikna için siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzak durmalıdırlar; gerçek sorunlara gerçek yanıtlar vermek için çaba sarf etmelidirler.

KARARSIZ SEÇMENLER KİMLER?

Türkiye’de eğer bir seçim olacaksa, bu seçimlerin kaderi üzerinde belirleyici başlıca güçlerden biri de bu kararsız seçmenler olarak adlandırdığımız kesim olacak. Tıpkı ev kadınları gibi bu kesim de önemli bir potansiyele sahip. Türkiye’de seçmenlerin % 32,8’i karasız seçmenlerden oluşuyor. Bu seçmenler aynı zamanda “sadık olmayan seçmenler”dir.

YÜZDE 65 PARLAMENTER SİSTEMDEN YANA

Kararsız seçmenlerin profiline baktığımızda, %55’nin sabit bir ideolojisini olmadığını görüyoruz. Bu seçmenler kendilerini tek bir kişiye, gruba ya da partiye adamış değillerdir. Kendilerini belli bir grup ile özdeşleştirmemişler.

Toplumsal, kültürel, siyasal değişimleri iyi okuyan ve ona göre yönünü belirlemektedirler. “Yüzer gezer” seçmenlerdir. Dolayısıyla oy verme davranışlarını etkileyen en önemli şey, siyasilerin ya da siyasetin kendi gündelik yaşamları üzerindeki etkisidir. Daha gerçekçidirler diyebiliriz. İdeolojiden ziyade gerçeğe daha çok sahip çıkarlar. Bunun dışında %65’i Parlamenter sistemden yanadır.

Parlamenter demokrasinin, Türkiye gibi farklılıklarıyla barışık olmaktan zorluk çeken ülkelerde önemli bir işlevi yerine getirdiğini ve demokrasiyi beslediğini düşünüyorlar. Ayrıca %92’si ülkenin en büyük sorunu olarak ekonomiyi görüyor. %88’i ise işsizliği en büyük sorun olarak görüyor. Çünkü kararsız seçmenlerin içinde önemli oranda işsizler bulunuyor. Zira %30’unun düzenli bir işi yokken, %40’ı ise işsiz.

YÜZDE 70'İ ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Güncel tartışmaların, gerçek sorunları geçiştirilmek için çıkartıldığını düşünüyorlar. Hükümetin, ekonomide yaşanan krizi gizlediğini ve bu yönde bir adımlar atmadığını ileri sürüyorlar. Açıklanan paketlerin ise sadece bir algı oyunu olduğunu söylüyorlar.

Çünkü pek çok reform dile getirilmesine rağmen, hayatlarının iyiye gitmediğini, aksine daha da kötü bir hale geldiğini savunuyorlar. Yine kararsız seçmenlerin %70’i Erdoğan’ın ülkeyi yönetemediğini düşünüyor. Geçmişte Erdoğan’ın açıkladığı reform paketlerinin bir heyecan ve umut yarattığını, şimdi ise hiçbir şekilde heyecan uyandırmadığını söylüyorlar.

Yani kararsız seçmenler, siyasi ya da ekonomik adımların sonuçlarını kendi hayatları üzerinden değerlendiren seçmen grubu. Kendi hayatlarındaki olumlu ya da olumsuz seyre göre tutumlarını ve oy verme davranışlarını şekillendiriyorlar. Dahası bu seçmenlerin %62’si HDP’nin kapatılmasından yana değil. Bunun sorunları daha da büyüteceğini düşünüyorlar.

Ayrıca %85 i kendini kaygılı hissederken, %75’i ise mutlu hissetmiyor. Dolayısıyla kararsız seçmenler mutsuz ve kaygılı bir seçmen grubunu oluşturuyor ve bunun baş sebebi olarak da ülke yönetimini görüyorlar.

KARASIZLARIN YÜZDE 58'İ KADINLAR

Türkiye’deki siyasi partilerin tamamının kendi seçmenlerini mobilize edemediği bir siyasi sürecin içindeyiz. Böyle bir süreçte kutuplaştırıcı dil ve söylem onlara kesinlikle bir puan kazandırmıyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin geleceğini bu yüzde 32,8’lik bir kesimin belirleyeceği görülüyor. Çoğunluğun değil de azınlığın geleceği inşa edeceğini söylemek mümkün. Unutmamalı ki bu kararsız seçmenlerin % 85’i 42 yaş altı seçmenlerden oluşuyor. Ve ağırlıklı olarak kadınlar yer alıyor. Yani kararsızların yüzde 58’i kadınlardan oluşuyor.