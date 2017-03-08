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Gezici kütüphanede terör propagandasına suç duyurusu

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Gezici kütüphanede terör propagandasına suç duyurusu
Gürpınar Kaymakamı Doğramacı, DBP'li belediye döneminde kullanılan ve içerisinde terör örgütünün propagandasının yapıldığı kitapların bulunduğu gezici kütüphane ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvuruda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Gürpınar Belediyesi başkan vekili olarak görevlendiren Kaymakam Osman Doğramacı, DBP'li belediye döneminde kullanılan ve içerisinde terör örgütünün propagandasının yapıldığı kitapların bulunduğu gezici kütüphane ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvurdu.

Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde ilçenin pek çok sorunu olduğunu ve önceliklerini bu konulara verdiklerini söyledi.

Bir süre sonra eski belediye döneminde kullanılan gezici kütüphanede inceleme yaptıklarını belirten Doğramacı, şöyle konuştu:

"Belediye tarafından bir araç kütüphaneye dönüştürülmüş. Göreve başladığımızda açıkçası pek dikkat etmedik. Orada öylece duruyordu. Biz de açıkçası fazla önemsemedik. Çünkü farklı, sıkıntılı konularda çalışmamız vardı. Oraya sıra gelmemişti. Geçen gün 'şunu bir açın bakalım içinde neler var neler yok' dedik. İçinde olan kitaplar bizim insanımızı, bizim gençlerimizi ifsad edecek kitaplar olduğunu fark ettik. Kitapların bir kısmı açık ve net olarak gençleri dağa çağıran, dağdaki terör örgütü mensuplarının kendi hayatlarından kaleme aldıkları kitaplardı. Bununla ilgili sorumlular hakkında soruşturma açılması için savcılığa başvuruda bulunduk."

Hiç kimse bizim insanımızı heba edemez"

Doğramacı, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermediklerini, adli makamların titizlikle çalışacaklarını dile getirdi.

Hayırlı niyetle kurulan kütüphanelerin faydalı olduğunu ancak bu tür kütüphanelerin çocuklar ve gençlerin zihinlerini bulandıracağına dikkati çeken Doğramacı, şunları kaydetti:

"Cıvıl cıvıl çocuklarımızın, ellerinde kitaplarla bilgisayarlarla 'bu memlekete daha hayırlı hangi işleri yapabiliriz' diye çalışması gerekirken, siz onların eline bu kitapları veriyorsunuz. Kitap adı altında aslında silah veriyorsunuz dağa davet ediyorsunuz. Ve bu silahla bu memlekete 'nasıl zarar veririm' düşüncesini aşılıyorsunuz. Bu kendi insanına ihanettir. Bu memlekete aslında ihanetin en büyüğü budur. Gezici diye yapmışlar, gezme ihtimali yok. Hiç kimse bizim insanımızı bizim evladımızı bizim kaynağımızı böyle şeylere heba edemez."

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