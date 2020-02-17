Gezici, Tatar’ı ‘ATAR’ yaptı, sosyal medyanın diline düştü,"kafayı Atar, parayı kapar"

Anketleriyle ses getiren Murat Gezici son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde yaptığı hata ile güldürdü…
KKTC’yi ilgilendiren anket sonuçlarını medya ile paylaşan Murat Gezici anket sonuçlarının açıklandığı tüm grafiklerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın soyadını ‘ATAR’ şeklinde yazdı.
Bu yanlış sosyal medyada ise alay konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan hata ise "kafayı Atar, parayı kapar" şeklinde yorumlandı.
İşte anket sonuçları:
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