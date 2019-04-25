Gezici Tiyatro “Cadının Şarkısı” Oyunuyla Yola Çıktı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, “Kıbrıs'ta tiyatroya uzak çocuk kalmasın” temasıyla, tiyatronun ulaşamadığı bölgelere ulaşarak, çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmek amacıyla gezici sahne ile yıl boyunca ülke genelinde oyun sahneleyecek.
Bu bağlamda kent merkezlerine uzak bölgelerde yaşayan çocukların tiyatroyla tanışması amacıyla yola çıkan Gezici Tiyatro, “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunuyla dün Sipahi Köyü’nde düzenlenen çocuk şenliğinde perdelerini çocuklar için açtı.
Oyunu ilgiyle izleyen çocuklar, tiyatroyla bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar.
Gezici Tiyayro’nun yıl boyunca, masallar, oyunlar, konserler ve bir çok sanat etkinliğine ev sahipliği yapması planlanıyor.
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