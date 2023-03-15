Öğrencilerin trafik bilincini artırmak amacıyla, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Müdürlüğü personeli tarafından, ülke genelinde bulunan tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Gezici Trafik Eğitim Parkı ile trafik eğitimleri verilmeye başlandı.
Bu bağlamda ilk trafik eğitimi 14.03.2023 tarihinde, Lefkoşa Şht. Ertuğrul İlkokulu öğrencilerine verildi.
Eğitim kapsamında Trafik Müdürlüğü personeli tarafından, öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar hakkında temel bilgiler verildikten sonra, ilkokul bahçesine kurulan Gezici Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi de verildi.
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