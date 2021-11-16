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Gezici: "Türkiye'de iktidar, baharda yarı başkanlık referandumuna gidecek"

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Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin yeni bir iddia öne sürdü.
Gezici: "Türkiye'de iktidar, baharda yarı başkanlık referandumuna gidecek"

Gezici: "İktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz" dedi.

Habertürk TV yayınına katılan Gezici Araştırma Merkezi Müdürü Murat Gezici, önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinde dile getirdiği, ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in açıkladığı "yüzde 50+1 oy alan adayın cumhurbaşkanı seçilmesi" usulünün uygun olmadığı yönündeki beyanlarını değerlendirdi.

 

"Yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı"

Afşin Yurdakul'un programına Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Fuat Keyman ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ile birlikte katılan Gezici, baharda bir referandum beklediğini söyledi.

Seçim öncesinde yapılacak bu referandum ile seçim yasasında da değişiklik yapılacağı ve yüzde 40+1 oy alanın cumhurbaşkanı seçileceği bir model getirileceğini öne süren Gezici, "50+1 sisteminin zorluğunu yaşayan iktidar büyük ihtimal mart-nisan ayında bir referandum getirecek. Bir anayasa değişikliği ve onun içinde seçim kanunu değişikliği planlayan bir iktidar var. Böylece 40+1'lik sistemle yarı başkanlığa dönmeyi planlayan bir iktidar görüyoruz. Çünkü ülkede yaşanan sorunların sorumlusu olarak artık 50+1 sistemi görülmeye başlandı" yorumunu yaptı.

 

Duvar/T24

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