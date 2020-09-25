Gezici UBP’ye sonuçları sundu

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici UBP binasına girerken görüntülendi.Gezici tepkiler üzerine, "UBP'ye anket sonuçlarını sunmaya gittiğini ve diğer partilere de bu sonuçları sunacağını" açıkladı.

Murat Gezici tepkiler üzerine, "UBP'ye anket sonuçlarını sunmaya gittiğini ve diğer partilere de bu sonuçları sunacağını" açıkladı.Gezici bugün UBP Lefkoşa binasına girerken görüntülendi

Gezici yakın zamanda açıkladığı anketlerle çok tartışma yarattı ve "kamuoyunda algı oluşturmak ve yönlendirme yapmakla" suçlandı.

Daha önce "seçim yasaklarını ihlal" ettiği gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından "hakkın yasal işlem yapılacağı" duyurulan Gezici, dönemin TAK (Türk Ajansı Kıbrıs) müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından da “kendisini tehdit ettiği” gerekçesiyle polise şikayet edilmişti.