Gezici uzaktan gazel okudu! Son 5 yıldır yaptığı hiç bir anketi tutmadı! KKTC'de SEÇİMLER ERTELENMELİ dedi

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, KKTC’de 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gerektiğini savundu. Yazılı açıklama yapan Gezici şunları söyledi;
Gezi Araştırma Merkezi olarak hafta sonunda Kuzey Kıbrıs’ta yapacağımız kapsamlı saha çalışmasını koronavirüsü gerekçesiyle 21 Mart tarihine erteleme kararı aldık.
Koronavirüsü vakası sonrasında Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı başta olmak üzere adaylar etkinliklerine ara vermek zorunda kalmıştır.
Böyle devam etmesi durumunda, adaylar etkinliklerini yapamayacak, halka kendilerini anlatma fırsatı bulamayacaktır.
Sonucunda da; seçimlere katılımın ciddi anlamda azalacaktır.
Koronavirüsünün, sıcaklıkta yayılmasının engellendiği düşüncesiyle seçimler Mayıs’ın son haftasına veya Haziran’ın ilk haftasına ertelenebilir.
Seçimlere katılımın düşük olması, seçilecek Cumhurbaşkanı’nda ‘meşruiyet’ tartışmalarına neden olması kaçınılmaz olur.
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