Gezici’den referandum değerlendirmesi

Referandum sonucunu en net tahmin eden anket şirketi Gezici oldu. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, "Üsküdar'daki ve Beyoğlu'ndakiler sandığa gitseydi hayırı konuşuyor olabilirdik" dedi.

Anadolu Ajansı’nın resmi olmayan verilerine göre yüzde 51.36 evet, yüzde 48.64 hayır oyu ile anayasa referandumu sonuçlandı. Referandumun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketi ise Gezici oldu. Gezici araştırma şirketinin patronu Murat Gezici Fox canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gezici sadece Üsküdar’da ve Beyoğlu’nda sandığa gitmeyen seçmenlerin sandığa gitmesi durumunda hayırın kazanabileceğini ifade etti.

İşte Gezici’nin açıklamalarından satır başları: 2 puan daha katılım olsaydı. 650 bin daha gitseydi Üsküdar’daki ve Beyoğlu’ndakiler sandığa gitseydi hayırı konuşuyor olabilirdik. Türkiye’de muhalefet ilk kez nasıl bir seçimi kazanabiliri öğrendi. Etliye sütlüye dokunmadan iyi adımlarla devam etti. Toplumun yüzde 70’i aslında yeri bir anayasaya ihtiyaç vardır diyor. Böylesine ihtiyaç yoktur diyor.

AK Parti şu an bir seçim olsa oy oranı yüzde 48-50’dir. Toplum konsensüs yapacaksın diyor. AB’ye mesaj veriyor. 10 ay önce yaptığımz araştırmalarda toplam AB’ye girmeyi destekliyordu. Bu sonuç iktidara sopa gösteriyor. Benim yaşam standardım batıdadır diyor.