 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 150,797
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASon dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı

Gezici’den referandum değerlendirmesi

»
Gezici’den referandum değerlendirmesi
Referandum sonucunu en net tahmin eden anket şirketi Gezici oldu. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, "Üsküdar'daki ve Beyoğlu'ndakiler sandığa gitseydi hayırı konuşuyor olabilirdik" dedi.

Anadolu Ajansı’nın resmi olmayan verilerine göre yüzde 51.36 evet, yüzde 48.64 hayır oyu ile anayasa referandumu sonuçlandı. Referandumun sonucunu en yakın bilen araştırma şirketi ise Gezici oldu. Gezici araştırma şirketinin patronu Murat Gezici Fox canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gezici sadece Üsküdar’da ve Beyoğlu’nda sandığa gitmeyen seçmenlerin sandığa gitmesi durumunda hayırın kazanabileceğini ifade etti.

Seçimden kısa bir süre önce yapılan anketler.
 

Seçimden kısa bir süre önce yapılan anketler.

İşte Gezici’nin açıklamalarından satır başları:  2 puan daha katılım olsaydı. 650 bin daha gitseydi Üsküdar’daki ve Beyoğlu’ndakiler sandığa gitseydi hayırı konuşuyor olabilirdik. Türkiye’de muhalefet ilk kez nasıl bir seçimi kazanabiliri öğrendi. Etliye sütlüye dokunmadan iyi adımlarla devam etti. Toplumun yüzde 70’i aslında yeri bir anayasaya ihtiyaç vardır diyor. Böylesine ihtiyaç yoktur diyor.

AK Parti şu an bir seçim olsa oy oranı yüzde 48-50’dir. Toplum konsensüs yapacaksın diyor. AB’ye mesaj veriyor. 10 ay önce yaptığımz araştırmalarda toplam AB’ye girmeyi destekliyordu. Bu sonuç iktidara sopa gösteriyor. Benim yaşam standardım batıdadır diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sandıkların %97.42'si açıldı... İşte sonuçlar16 Nisan 2017 Pazar 21:04
  • AKAM Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş açıklama!16 Nisan 2017 Pazar 21:01
  • Akşener: Hayır yüzde 52'yle önde16 Nisan 2017 Pazar 20:38
  • CHP’li Bülent Tezcan: Bizdeki verilere göre Hayır oyları önde16 Nisan 2017 Pazar 20:34
  • CHP’li Aksünger: 2,5 milyon oy sıkıntılı16 Nisan 2017 Pazar 20:33
  • Türkiye'deki referandumla ilgili resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı!16 Nisan 2017 Pazar 18:08
  • CHP'li vekilden "hayı" oranına ilişkin duyuru16 Nisan 2017 Pazar 17:10
  • Türkiye sandık başında16 Nisan 2017 Pazar 10:57
  • 36. İstanbul Film Festivali dülleri sahiplerini buldu15 Nisan 2017 Cumartesi 10:40
  • Binali Yıldırım resti çekti: "Bırakırım!"14 Nisan 2017 Cuma 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti