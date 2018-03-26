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Gezici'den yerel seçim ittifakı yorumu

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Gezici: Yerel seçimlerde yapılacak ittifak, birçok yerde belediyelerin el değiştirmesine neden olabilir
Gezici'den yerel seçim ittifakı yorumu

Kamuoyu araştırma şirketi Gezici, Yerel Yönetimler Araştırması’nı açıkladı. 8762 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen araştırmaya göre yerel seçimlerde seçim ittifakı birçok ilde belediye başkanlığının el değiştirmesine neden olabilir.

Geziciye göre AKP ile MHP arasında kurulan "cumhur ittifakı" genel seçimlerle sınırlı kalmayacak. İttifakının ilk sınanması 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde yaşanacak.

Gezici Araştırma'nın Merkezi Yerel Yönetimler Araştırması’nı değerlendiren Murat Gezici, "İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Mersin, Muğla, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ gibi muhalefet - iktidar çekişmesinin seçimlerde yoğun olarak görüldüğü illerde seçim ittifakının iktidar lehine avantaj sağlayacağı görüldü. Halihazırda CHP’nin elinde olan oy farkının yüksek olduğu büyükşehir il ve ilçe belediyesi dışındaki diğer muhalif belediyelerde seçim ittifakıyla el değiştirmeler gözlemlenebilecektir. Muhalefetin bu anlamda seçmeni ikna etmek için daha etkili bir dil geliştirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ittifakın Aydın, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Manisa, Antalya, Balıkesir, Kastamonu, Bartın, Nevşehir, Burdur, Edirne, Giresun, Kırklareli, Yalova gibi milliyetçi oy oranlarının anlamlı sonuçlar verdiği illerde iktidar partisinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek vermesi halinde bu durum Ak Parti’nin İstanbul, Ankara gibi yerlerde milliyetçi seçmenin desteğini alacağını göstermektedir" dedi.

"İstanbul ve Ankara'daki değişim seçmene olumlu etki etmedi"

Gezici, "İstanbul , Ankara gibi ülkenin en önemli iki şehirinde yapılan belediye başkanlıkları ile ilgili değişimler neticesinde seçmen davranışında pozitif yönde iktidar partisi lehine bir değişiklik gözlemlenememiştir. Rutin projelerin dışında günümüz ihtiyaçlarına yönelik projelerin geliştirilememesi hizmet beklentisi yüksek İstanbul ve Ankara seçmeninde negatif etki doğurmuş olup Ak Parti’nin özellikle Refah Partisi geleneği ile beraber 90’lı yıllardan itibaren yerel yönetimlerde göstermiş olduğu başarıyla çelişen bir durumu ortaya koymuştur. Halkın muhalefet belediyeleri ve kayyum atanan belediyelerin hizmetleri konusunda göreli daha yüksek bir memnuniyete sahip olduğu yapılan araştırmada görülmüştür" ifadelerini kullandı.

En başarılı ilk 5 büyükşehir belediyesinden 3'ü CHP'li

Gezici Araştırma Merkezi tarafından yürütülen belediye başkanlarının performanslarını ölçerek en başarılı belediye başkanlarını belirleyen araştırmada, en başarılı ilk 5 büyükşehir belediyesinden 3'ünün CHP'li olması dikkat çekti.

Bu sıralamaya göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı 1. Sırada % 64.2 Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. Cengiz ERGÜN, 2. Sırada % 61,8 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 3. Sırada % 59,9 Adana Büyükşehir Bld. Bşk. Hüseyin SÖZLÜ 4. Sırada % 59,2 ile Eskişehir Büyükşehir Bld. Yılmaz BÜYÜKERŞEN 5. Sırada % 58.9 ile İzmir Büyükşehir BLD. BŞK. Aziz Kocaoğlu.

En başarılı ilçe Belediye Başkanları; 1. % 64.4 ile Çukurova Belediye Başkanı Soner ÇETİN, 2. sırada % 63,4.1 İle Bodrum Bld Bşk. Mehmet Kocadon, 3. Sırada % 63,1 ile Buca Bld. Bşk. Levent Piriştina, 4. Sırada % 62,7 ile Bornova Bld. Bşk. Olgun Atilla, 5. Sırada % 62,4 ile Sur Bld. Bşk. Bilal Özkan

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