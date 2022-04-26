Gezi'yi savunanlar Türkiye'nin dört bir yanında toplanıyor: "Gezi onurumuzdur!"

İzmir'de yurttaşlar "Gezi'yi savunuyoruz" diyerek Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Antalya'da ise mahkeme kararlarını protesto için buluşma adresi Attalos Meydanı oldu.

Gezi davasında çıkan hukuksuz kararlara tepkiler büyürken, ülkenin dört bir yanında bir araya gelen yurttaşlar, verilen siyasi kararları ülkenin birçok yerinde protesto ediyor.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise 18’er yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme kararlarını protesto için Türkiye'nin pek çok ilinde düzenlenen eylemlere ilişkin detaylar şöyle:

ANKARA

Sendikalar ve emek örgütleri, Ankara’da; Gezi davası kararlarına karşı ortak tepki gösterdi. DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı ortak açıklamada, "Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Gezi direnişini, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan demokrasi ve özgürlük çığlığını susturamayacaksınız” denildi.

Protesto sırasında; “AKP’den hesabı emekçiler soracak”, “Her yer Gezi her yer direniş”, “Hükümet istifa”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

Açıklamaya katılan üniversite öğrencileri; üzerinde, “Biz geziciyiz siz gidici”, “Gezinin meşalesi elden ele”, “Geziyi geleceği savunuyoruz” dövizleri taşıdı.

DENİZLİ

Denizli Emek ve Demokrasi Güçleri, Candoğan Meydan'ında yaptığı açıklamada, "İktidarın ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemeler, ülkenin demokrasisini ve geleceğini tahrip etmekte, birçok dava dosyasında mağduriyetler yaratmaya devam etmektedir" dedi.

Verilen cezaların kirli bir siyasetin parçası olduğu belirtilen açıklamada, "Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz. Parka sahip çıkanlara yönelen polis şiddetine tepki göstermek suç değildir. Bu süreçte polis şiddeti ile hayatını kaybeden ve yaralanan gençlere sahip çıkmak suç değildir. İki defa beraat etmiş oda temsilcilerini 18’er yıl hapis cezasıyla mahkûm etmek hukuki değildir. Gezi, bu ülke tarihinin en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı, en katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. Demokratik hakkını kullanan yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız" denildi.

ANTEP

Antep Yeşilyurt'ta toplanan yurttaşlar da Gezi davasında verilen tutuklama kararlarına karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Karanlık gider, Gezi kalır" denildi.

İSTANBUL

İstanbul'daki eylem, Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla Taksim İpek Sokak'ta bulunan TMMOB MAkina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Eylem öncesi bir araya gelen çok sayıda kişi, "Her yer Taksim, her yer direniş!" sloganları atıyor.

İZMİR

İzmir'de yurttaşlar "Gezi'yi savunuyoruz" diyerek Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan ortak açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, "AKP iktidarı, ülke tarihinin en haklı, en onurlu direnişlerinden biri olan, hemen tüm illerde milyonlarca yurttaşın katıldığı Gezi direnişini karalamak ve mahkum etmek istedi. Bu haklı ve onurlu direnişi paylaştığımız arkadaşlarımız için verilen kararlar hukuksuz ve dayanaksızdır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz; arkadaşlarımız da Gezi kadar aktır, yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.Sarı, şunları söyledi: "Bugün uğrunda mücadele verdiğimiz her değerin AKP iktidarı tarafından yok edilmek istendiğini, bu kararın iktidarın kabusu haline gelen Gezi direnişine yönelik siyasi bir kinle ve talimatla alındığını biliyoruz. Ancak biliyoruz ki bu karar aynı zamanda demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik, barış isteyen milyonlarca insana tam da seçim sathına girildiği bir dönemde verilen bir gözdağıdır.

Bir kez daha altını çiziyoruz; Gezi direnişi kimsenin talimatıyla olmadı; Gezi direnişi, emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten, barıştan, demokrasiden yana olanların bu tahayyülü deneyimlediği kendiliğinden bir halk hareketiydi. Biz uğrunda mücadele ettiğimiz değerlerin, hayatımızın en anlamlı ve onurlu günleri olan Gezi direnişinin arkasındayız; arkadaşlarımızın yanındayız. Gezi, yepyeni bir hayatı filizlendirmek için kutup yıldızımız olmaya devam edecek; eşit ve özgür bir ülkeyi kendi ellerimizle kuracağız."

ANTALYA

Gezi davasında verilen skandal karar Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi. Antalya Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla Attalos Heykeli önünde toplanan yüzlerce kişi kararı protesto etti.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol karara tepki gösterdi. Devrim Mol, "Bu davanın hakiminin de savcısının da tek bir kişi olduğunu biliyoruz. Bu bir intikam davasıdır, hukuki hiçbir dayanağı yoktur. Bu karar yargının kara bir lekesidir. Bu karar Gezi’yi yapan direnişten duyulan korkunun ifadesidir... Bu kararı alanlara ve kararın arakasındaki asıl güce buradan bir kere daha sesleniyoruz. Gezi bu ülke tarihinin en onurlu, en temiz halk hareketlerinden biridir. Bugün geziyi karalamaya çalışanlar, yarın çocuklarının yüzüne bakamaz hale gelecekler! Gezi’den suç çıkmaz, geleceğimiz yargılanamaz. Gezi Türkiye tarihinin en kitlesel ve en meşru toplumsal isyan hareketidir. Hepimiz kendi irademizle oradaydık. Gezi’nin onurunu paylaşıyor, sorumluluğunu üstleniyoruz Gezi kararı, yeni bir OHAL altında ülkenin kaderine el koyma girişiminin bir parçasıdır, ama buna müsaade etmeyeceğiz. Gezi’nin birleşik ve dayanışmacı mücadele anlayışıyla bu karanlığa son vereceğiz. Gezi’yi savunuyoruz, arkadaşlarımızın yanındayız! Biz Gezi’yiz, Gezi halktır ve eninde sonunda halk kazanacak" dedi.



MUĞLA

Muğla'da da Datça Demokrasi Platformu, Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Haluk Koşar, "Hepimiz Gezi’deydik, Geziyi savunacağız" dedi. Koşar, şöyle devam etti: "Ortada bir yargılama olmadığını verilen mahkumiyet kararının ne kadar hukuksuz olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Milyonlarca kişinin katıldığı eylemlerden 7 kişinin sorumlu olduğunu söyleyenler de bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını biliyorlar. Milyonların yoksulluğa, sömürüye, baskılara, devlet şiddetine, kadın cinayetlerine, doğanın ve kentin talanına karşı öfkesini 7 kişiyi tutsak alarak durduracaklarını zannediyorlarsa aradan geçen 9 yıl sonunda Gezi Direnişini anlayamamışlar demektir. Daha Berkin'e, Ali İsmail'e, Ethem'e, Mehmet'e, Abdullah'a, Ahmet'e, Hasan Ferit'e, Medeni'ye verilecek hesabınız var."



BOLU

Kardelen Meydanı’nda bir araya gelen Bolu Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri de basın açıklamasıyla kararı protesto etti. "Her yer Gezi her yer direniş" ve "Gezi Parkı’na sahip çıkmak cezalandırılamaz" sloganları ile başlayan açıklamayı platform adına Serdar Koçyiğit okudu.

Siyasetin ülkenin sorunlarını çözmek üzere kendi kuralları ile yapılması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, "Adalet başta Anayasa olmak üzere, mevcut yasalar, teamüller, etik değerler ve ülkemizce onaylanmış uluslararası hukuk normları ile hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeler üzerinden işlemelidir. Yukarıdan gelen emirle verilen tutuklama kararı, yargı bağımsızlığını bir kez daha ayaklar altına almıştır. Bu ülkemize ve insanımıza yapılan en büyük kötülüktür” dedi.