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GG aradığını bulamadı: 2-0

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GG aradığını bulamadı: 2-0
Girne’de konuk olduğu Doğan Türk Birliği karşısında en az beraberlik ümit eden Gençlik Gücü, girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken; rakip Doğan Türk Birliği’nin Aydın Aygın ve Rasag Akami Adegbite ayağından bulduğu gollere engel olamadı

STAT: Mete Adanır.

HAKEMLER: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğulları, Emre Çevikdal.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Okyanus Öndağ, Hasan Kanlı, Ahmet Sönmez, Aydın Aygın, Emek Kırılmaz, Selim Saygı (Ali Savaşan), QuimeyOsei (RahemmOlanase), RasagAkamiAdegbite, Kenan Oshan, Ahmet Coşkun (Tunahan Sencan).

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Tayfun Doğan (Agit Altan), Hakan Karacaoğlu, Ahmet Can Tokmak, Gökhan Özer, Uğur Sönmez, Ali Akbulut (Hüseyin Taşçı), Hascan Kırmaz, Daniel Addo, Debola Daniel OgunSeye, WilliamOwusuKuah (Özcan Saygı).

GOLLER: Dk:5 Aydın Aygın, dk:85 RasagAkamiAdegbite (DTB).

Girne’ye an az beraberlik düşüncesi ile giden Gençlik Gücü, girdiği gol pozisyonlarını gole çeviremeyince 2-0 mağlup olan taraf olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi Doğan Türk Birliği (DTB) ilk ve son 5 dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı.

4’üncü dakikada, Genlik Gücü’nden Ahmet Can Tokmak’ın soldan ortasında topla iyi buluşan William OwusuKuah’ın kafa vuruşunda top az farkla üsten dışarı gitti.

5’inci dakikada, bu kez DTB atağında soldan yapılan ortada topla boş pozisyonda buluşan Aydın Aygın, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından kale ağlarına gönderdi, DTB:1 – GG:0.

20’inci dakikada, Gençlik Gücü’nün sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Ahmet Can Tokmak direkt kaleye kullandı top üst kale ağlarında kaldı.

35’inci dakikada, Kenan Oshan’ın sert şutunda kaleci Çağatay Gürler topu tokatlayarak dışarı gönderdi.

36’ncı dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel OgunSeye’nin vurduğu top az farkla yandan dışarı çıktı.

38’inci dakikada, DTB’denRasagAkamiAdegbite kaleciyi aşırtmak istedi ancak top dışarı gitti.

40’ıncı dakikada, DTB’nin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Kenan Oshan direkt kaleye kullandı top az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi DTB’nin 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

50’inci dakikada, Gençlik Gücü gole çok yaklaştı. DTB savunmasının çıkartmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Ahmet Can Tokmak’ın yerden vurduğu top önce kaleci Okyanus Öndağ’ın ayaklarına, ardında üst kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.

63’üncü dakikada, Selim Saygı’nın sert şutunda Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler topu dışarı attı.

72’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden Tayfun Doğan’ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okyanus Öndağ topu dışarı çeldi.

74’üncü dakikada, ani gelişen DTB atağında Daniel Addo’nunRasagAkamiAdegbite’yi düşürmesi sonucnu DTB penaltı kazandı. Penaltı atışını QumeyOsei kullandı, ancak kaleci Çağatay Gürler uçarak gole engel oldu.

79’uncu dakikada, Selim Saygı’nın sert şutunda kaleci Çağatay Gürler iki hamlede topa sahip oldu.

78’inci dakikada, kendi çabalarıyla DTB ceza sahasına giren Debola Daniel OgunSeye’nin şutunda top kalecide kaldı.

85’inci dakikada, soldan Gençlik Gücü ceza sahasına gönderilen topla buluşan RasagAkamiAdegbite karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti, DTB:2 – GG:0.

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