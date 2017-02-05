GG, beraberliğe razı oldu

Gençlik Gücü:3 – Değirmenlik:3

Karşılaşmaya gol ile başlayan Gençlik Gücü U15 takımı, 3-1 mağlup duruma düştüğü karşılaşmayı 3-3 beraberlikle tamamlamaya sevinen taraf oldu

U15 Futbol Ligi’nin 6’ncı Grup mücadelesinin 2’nci hafta karşılaşmasında Gençlik Gücü ile Değirmenlik takımları 3-3 berabere kaldılar.

Atilla Topaloğlu Sahası’nda oynanan karşılaşma nefesleri kesen mücadeleye sahne oldu. Erdinç Yılmaz’ın golü ile karşılaşmaya 1-0 galip başlayan Gençlik Gücü, bu üstünlüğünü koruyamadı. Konuk takım Değirmenlik sırası ile Mehmet Fatih Parlak; Arda Mutlu ve Mehmet Fatih Parlak’ın golleri ile 3-1’lik galip duruma yükseldi.

Oyunu bırakmayan Gençlik Gücü önce Hüseyin Kaya’nın golü ile ilk devreyi 3-2 mağlup kapattı, ardından Azat Demir’in golü ile skora 3-3’lük dengeyi getirmeyi başardı.

3-3 beraberlikle tamamlanan karşılaşma sonrasında her iki takım da haftayı birer puan ile kapatmış oldular.