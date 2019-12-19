GG Güle Oynaya..! (25-39)

2019-2020 Sezonu Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde bu akşam tek karşılaşma vardı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada lider Gençlik Gücü, ligin son sırasında bulunan Yükseliş ile karşı karşıya geldi.

Hakemliklerini Ülviye Beşe ve Erdoğan Aşık’ın yaptığı karşılaşmanın henüz başında skor üstünlüğünü ele geçiren Gençlik Gücü maç boyunca bu üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan 39-25 galibiyetle ayrıldı.

Gerek savunmada gerekse hücumda oldukça iyi bir oyun sergileyen Gençlik Gücü birçok hücumunda da direğe ve rakip kaleciye takıldı.

İlk yarı 18-12 Gençlik Gücü’nün üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf yine Gençlik Gücü oldu ve aradaki farkı iyice açılınca takım antrenörü Turgut Karamanoğlu değişikliğe giderek yedek oyuncularının tümünü oyuna soktu.

Maç sonuna kadar üstünlüğünü sürdüren Gençlik Gücü karşılaşmayı 39-25 kazanarak 7’de 7 yaptı ve 14 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Yükseliş takımı ise ligde oynadığı 8 maçta 7’inci mağlubiyetini aldı ve 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Karşılaşmada Gençlik Gücü takımından Ahmet Altan attığı 11 golle maçın en çok gol atan oyuncusu oldu.

ERKEKLER SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.GG 7 7 0 0 255 174 14 81

2.YDÜ 7 4 0 3 209 191 8 18

3.UKÜ 7 4 0 3 194 184 8 10

4.MGA 7 2 0 5 183 235 4 -52

5.YÜKSELİŞ 8 1 0 7 188 245 2 -57