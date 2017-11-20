GG, puansız döndü: Binatlı:3 - G.Gücü:0

Gençlik Gücü, iki eksikle yakaladığı Binatlı karşısında fırsatı tepti.

Eksik futbolcularla yakaladığı Binatlı karşısında, dış sahadan bir puan ile dönebilmeyi hedefleyen Gençlik Gücü, 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı

STAT: Üner Berkalp.

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi, Hüseyin Özaşık, Mert Ercan Bulut.

BİNATLI: Yusuf Yontar, Reşit Erişik, Taner Bingöllü, Eren Can Arslan (Ayhan Dumancı), Erbay Bertiz, EbimoboweiPeter,KehindeOwoeye, Evor John Bello, Burak Sarıkaya (Abdullah Umut), Murat Gertik (Mert Neşe), Kemal Yıldırım.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler,Tayfun Doğan (Agit Altan),Hüseyin Taşçı,William OwusuKwah, Derviş Özeralp(ZeebChoudhry),Uğur Sönmez,Ali Akbulut, Özcan Saygı, Hascan Kırmaz,Debola Daniel OgunSeye,Hakan Karacaoğlu (Sezgin Dağ).

GOLLER: Dk:17 EvorJahnBello, dk:42 Eren Can Aslan, dk:66 Ebimobowei Peter (Binatlı).

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, sakatlıkları devam eden iki as futbolcusu Kemal Uçaner ve Sertaç’tan yoksun yakaladığı Binatlı karşısında puan alamadı. Sezonun 9’uncu haftasında rakibi Gençlik Gücü’nü sahasında 3-0 mağlup eden Binatlı, günün lideri oldu.

3’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün kaleye 20 metre mesafeden kazandığı serbest vuruşu Hakan Karacaoğlu direkt kaleye kullandı, ağlara giden topu kaleci Yusuf Yontar son anda tokatlayarak dışarıya gönderdi.

17’inci dakikada, Ebimobowei Peter’in soldan ortasında Gençlik Gücü savunması topa müdahale edemeyince EvorJahnBello kaleyi önünde buldu. Bu futbolcu üst üste iki vuruşunda kaleci Çağatay Gürler’den dönen topu üçüncü vuruşunda ağlara gönderdi, Binatlı:1 – Gençlik Gücü:0.

33’üncü dakikada, sağdan Binatlı ceza sahasına giren Debola Daniel OgunSeye’nin pasında kaleci alanı çizgisi üzerinde topla buluşan William OwusuKwah topu dışarı attı.

41’inci dakikada, Binatlı’danEvorJahnBello’nun sert şutunda kaleci Çağatay Gürler’den seken topu savunma uzaklaştırdı.

42’inci dakikada, sağdan ceza sahasına giren Eren Can Aslan, herkes orta yapması beklerken kaleye vurdu ve farkı ikiye yükseltti, Binatlı:2 – Gençlik Gücü:0.

45+1’inci dakikada, gelişen Binatlı atağında EvorJahnBello kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak Gençlik Gücü kalecisi Çağatay Gürler gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Binatlı’nın 2-0’lık galibiyetinde kapandı.

50’inci dakikada topla ön direkte buluşan Ebimobowei Peter’in dokunduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

60’ıncı dakikada, Binaltı kaleci alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Hakan Karacaoğlu’nun dokunduğu top kalesinden çıkan kaleci Yusuf Yontar’ın ayağına çarparak dışarı gitti.

63’üncü dakikada, soldan son çizgiye inen William OwusuKwah’ın geriye kestiği topa Ali Akbulut gelişine vurdu, top kalecide kaldı. 66’ncı dakikada, kendi götürdüğü topla Gençlik Gücü ceza sahasına giren Ebimobowei Peter önce iki savunma oyuncusu, ardından kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi, Binatlı:3 – Gençlik Gücü:0. 77’’nci dakikada, William OwusuKwah’ın pasında HascanKızmaz’ın vurduğu top az fakla üsten dışarı gitti. 82’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Özcan Saygı’nın uzatan şutunda Binatlı kalecisi Yusuf Yontar iki yumrukla topu uzaklaştırdı. Karşılaşma ev sahibi Binatlı’nın 3-0’lık galibiyeti ile tamamlandı.