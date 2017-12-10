GG, Son Dakika Golüyle Galip

Zirve mücadelesi veren Çetinkaya karşısında 14’üncü dakikada 1-0 galip duruma yükselen Gençlik Gücü, rakip takımın 85’inci dakikadaki beraberlik golüne engel olamadı. Ancak 90+4’üncü dakikada gelen galibiyet golü yeşil beyazlıları sevindirdi.

Zirve mücadelesi veren Çetinkaya karşısında 14’üncü dakikada 1-0 galip duruma yükselen Gençlik Gücü, rakip takımın 85’inci dakikadaki beraberlik golüne engel olamadı. Ancak 90+4’üncü dakikada gelen galibiyet golü yeşil beyazlıları sevindirdi

STAT: Şht. Hüseyin Ruso.

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi, Şakir Azizoğlu, Özal Çağlayan.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Tayfun Doğan, Derviş Özeralp, William OwusuKwah (Uğur Sönmez),Ahmet Can Tokmak(Orhan Çokbekler),Gökhan Özer,Ali Akbulut,Özcan Saygı,Hascan Kırmaz,Debola Daniel OgunSeye,Hakan Karacaoğlu.

ÇETİNKAYA:Cenk Yılmaz, Hüseyin Kayalar, Tunç Özgürgün, (Muhammet Tip), Serkan Önet, Abbas Osum, Ümitcan Babahan, HermanKouao, EvoBarine, FayeBabtiste (Musatafa Kemal Atlar), Erdinç Börekçi, Emre Özsin (Esin Sonay).

GOLLER: Dk:14William OwusuKwah, dk:90+4Debola Daniel OgunSeye (Gençlik Gücü); dk:85HermanKouao (Çetinkaya).

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, “En az bir puan” düşüncesi ile çıktığı karşılaşmada zorlu karşılaşmada zirve mücadelesi veren Çetinkaya’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

3’üncü dakikada, Çetinkaya’dan Ümitcan Babahan’ın kayın mesafeden şutunda top kaleci Çağatay Gürler’de kaldı.

10’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nden Özcan Saygı’ın soldan ortasına Debola Daniel OgunSeye’nin penaltı noktası üzerinden kafa şutunda kaleci Cenk Yılmaz üsten ağlara gitmek üzere olan topa son anda engel oldu.

14’üncü dakikada, Ahmet Can Tokmak’ın sağdan ortasında topla keleci önünde buluşan William OwusuKwah önce kendi ekseninde bir tur attı sonra plase bir vuruşla topu Çetinkaya kale ağları ile buluşturdu, Gençlik Gücü:1 – Çetinkaya:0.

15’inci dakikada, Çetinkaya futbolcusu Ümitcan Babahan’ın sert şutunu kaleci Çağatay gürler güçlükle kornere çeldi.

37’inci dakikada, Çetinkaya futbolcusu HermanKouao’nun yakın mesafeden şutunda top yandan dışarı gitti.

43’üncü dakikada, top ceza sahası içerisindeki William OwusuKwah’ın eline çarpında orta hakem Timur Ercan Bodi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını HermanKouao kullandı, sol yan direkten oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45’inci dakikada, Debola Daniel OgunSeye ile başlayan Gençlik Gücü atağınsa Ahmet Can Tokmak’ın soldan ortaladığı topa William OwusuKwah vurdu, kaleci Cenk Yılmaz’dan dönen topa yine William OwusuKwah kafa vurdu, yine kaleci gole izin vermeyince top Çetinkaya savunması uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlik Gücü’nün 1-0’lık galibiyetinde kapandı.

47’inci dakikada, Çetinkaya’dan EvoBarine’nin sert şutunda kaleci Çağatay Gürler topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

55’inci dakikada, sağdan gelişen Çetinkaya atağında Hüseyin Kayalar’ın ortasında FayeBantiste’nin kafa vurduğu top az farkla yandan dışarı gitti.

57’inci dakikada, Gençlik Gücü’nden HascanKırmaz’ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta top kaleci Cenk Yılmaz’ın kucağında kaldı.

67’nci dakikada, oyuna yeni giren Esin Sonay’ın sol çaprazdan attığı şutta top Gençlik Gücü sağ kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

85’inci dakikada, Çetinkaya’dan Ümitcan Babahan’ın uzaktan ortasında topa kaleci önünde seken HermanKouao’nun kafa şutunda kaleci Çağatay Gürler’e çarpan top yan kale direğine de vurarak ağlara gitti, Gençlik Gücü:1 – Çetinkaya:1.

90+4’üncü dakikada, Çetinkaya savunmasının verdiği geri pasta seken topa kaleci Cenk Yılmaz elle müdahale edince Gençlik Gücü kaleye çok yakın mesafede çift vuruş kazandı. Orhan Çokbekler ile paslaşan Debola Daniel OgunSeyetopu kale çizgisi üzerindeki futbolcuların üzerinden ağlara gönderdi, Gençlik Gücü:2 – Çetinkaya:1.

Golden hemen sonra karşılaşma sona erdi ve Gençlik Gücü futbolcu, taraftar ve yöneticileri son dakikada gelen galibiyetin mutluluğunu yaşadılar.