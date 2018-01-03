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GG, Tokmak ile yolarını ayırdı

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GG, Tokmak ile yolarını ayırdı
İlk yarıda hedefine ulaşamayan Gençlik Gücü, ikinci yarıya hazırlanırken Ahmet Can Tokmak ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig’in yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü, ilk yarının tamamlanması ile birlikte ikinci yarıda daha etkili olabilmenin çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmaların ilk kararı futbolcu Ahmet Can Tokmak ile yolları ayırmak oldu.
15 haftada 17 puan toplayarak, ilk yarıyı puan cetvelinin 11’inci sırasında tamamlayan Gençlik Gücü futbol takımının durumu, Başkan Suma Zafer Choudhry ve yönetim kurulu arkadaşlarını harekete geçirdi. 

Daha İyi GG

Sezon öncesi oluşturulan takım ile daha üst sıraları hedeflediklerine dikkat çeken Gençlik Gücü Asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu, “İlk devrede elde edilen puanlar bize hedefimizden uzak olduğumuzu gösteriyor. Yönetim olarak bir şeyler yapmazsak, bu durumu kabullenmiş oluruz” dedi.
Teknik kadro ve futbolcular ile de yakın temas içerisinde hareket ettiklerini belirten Isladırcıoğlu, “Başkan ile futbolcumuz Ahmet Can Tokmak konuşarak, birlikte yolları ayırma kararı aldılar. İkinci yarıda onun yerine başka bir futbolcu denenecek. Amacımız daha başarılı bir takım oluşturmak ve ikinci yarıda hedefimize ulaşmak, yani sezonu ilk 8 içinde tamamlamaktır” şeklinde konuştu.

Çalışmalar Sürüyor

Ahmet Can Tokmak ile birlikte başka futbolcularla da yol ayırımına gidilip gidilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Gençlik Gücü Asbaşkanı SerdalIsladırcıoğlu, “Bilindiği gibi kalecimiz Çağatay Gürler de süresiz kadro dışı bırakmıştık. Başka futbolcuların olup olmayacağını söyleyemem. Ancak çalışmalarımızın sürdüğünü söyleyebilirim. Bu biraz da bulacağımız yeni futbolculara bağlıdır” dedi. 

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