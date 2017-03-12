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GG, Umduğunu Bulamadı

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GG, Umduğunu Bulamadı
Yağmurun yağması beklenirken golün yağdığı karşılaşmayı ev sahibi takım Küçük Kaymaklı kazandı.

 

Ev sahibi Küçük Kaymaklı’nın rahat bir oyun ile 4-2 galip geldiği karşılaşmada, Gençlik Gücü’nün kazandığı penaltı atışını Debola Daniel OgunSeye gole çeviremedi

 

STAT: Şehit Hüseyin Ruso Stadı.

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi, Ahmet Karaoğulları, Necmi Bulut.

KÜÇÜKKAYMAKLI: Ali Duvarcı, Mehmet Kaygısız, Serhan Önet, Taner Bingöllü (Azat Berhan Tip), Bayram Anday (Bahadır Göçmen), Hüseyin Adal, Çağrı Kıral, Remzi Betmezoğlu, KoukouHerveAmani (Mete Sağır), Uğur Naci Gök, OdojoshumChidiebere.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, İsmail Soydan (Hüseyin Yıldırım), Özcan Saygı,Daniel Oddo (Debola Daniel OgunSeye),Gökhan Özer,Hüseyin Taşçı, Hascan Kırmaz,Uğur Sönmez, Ali Akbulut, AbdouFatawouDodja, Tayfun Doğan (Burak Ateş).

GOLLER: Dk:9 ve dk:55 OdojoshumChidiebere, dk:25 ve dk:83 Uğur Naci Gök (Küçük Kaymaklı); Dk:84 Debola Daniel OgunSeye, dk:90 AbdouFatawouDodja (Gençlik Gücü).

 

 

K-Pet Süper Ligi’nin 22’inci haftasının Lefkoşa Derbisi karşılaşmasını ev sahibi Küçük Kaymaklı 4-2’lik skorla kazandı.

6’ncı dakikada, Küçük Kaymaklı’danKoukouHerveAmani’nin ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Çağatay Gürler iki hamlede önledi.

7’nci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağındaAbdouFatawouDodjaarkadaşı Özcan Saygı’nın ortaladığı topun üzerinden atladı, ancak geriden gelen Tayfun Doğan topa vuramayınca Gençlik Gücü mutlak bir golden oldu.

9’uncu dakikada, soldan gelişen Küçükkaymaklı atağında KoukouHerveAmani’nin sert ortasında topla arka direkte buluşan OdojoshumChidiebere gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi, Küçük Kaymaklı:1 – Gençlik Gücü:0.

25’inci dakikada, Küçük Kaymaklı’nın çıkardığı uzun topla buluşan Uğur Naci Gök plase bir vuruşla topu kaleci Çağatay Gürler’in sağından ağlara gönderdi, Küçük Kaymaklı:2 – Gençlik Gücü:0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Küçük Kaymaklı’nın 2-0’lık galibiyeti ile kapandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk takım Gençlik Gücü olmasına rağmen, golleri bulan taraf yine ev sahibi Küçük Kaymaklı oldu.

55’inci dakikada, soldan gelişen Küçük Kaymaklı atağında KoukouHerveAmani topu kalesinden çıkan Çağatay Gürler’in yanından ceza sahasına gönderdi, arkadan gelen OdojoshumChidiebere topu ağlara göndermede zorlanmadı, Küçük Kaymaklı:3 – Gençlik Gücü:0.

57’nci dakikada, HascanKırmaz’dan aldığı topla ceza sahasına girdikten sonra ortalayan Debola Daniel OgunSeye’nin penaltı noktasına gönderdiği topa HascanKırmaz’ın kafa şutunda top kaleci Ali Duvarcı’da kaldı.

58’inci dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Özcan Saygı’nın vuruşunda top Mehmet Kaygısız’ın eline çarpınca hakem Timur Ercan Bodi penaltı noktasına gösterdi. Penaltı atışını Debola Daniel OgunSeye kullandı, ancak kalecinin soluna gönderdiği topu kaleci Ali Duvarcı kornere çelerek gole izin vermedi.

66’ncı dakikada, kendi çabalarıyla sağdan çizgiye kadar inen Debola Daniel OgunSeye’nin geriye kestiği topa kimse vuramadı. Savunmanın çıkarmak istediği topa sahip olan Ali Akbulut’un ceza sahasına girerken attığı sert şutta top az farkla üsten dışarı çıktı.

83’üncü dakikada, sağdan gelişen Küçük Kaymaklı atağında Remzi Betmezoğlu’nun kestiği topu Uğur Naci Gök ağlara gönderdi, Küçük Kaymaklı:4 – Gençlik Gücü:0.

84’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nden AbdouFatawouDodja’nın vuruşunda savunmaya çarpan top Debola Daniel OgunSeye’nin önünde kalınca bu futbolcunun dokunduğu top kaleci Ali Duvarcı’nın yanından ağlara gitti, Küçük Kaymaklı:4 – Gençlik Gücü:1.

90’ıncı dakikada, HascanKırmaz’ın soldan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan AbdouFatawouDodja kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu Küçük Kaymaklı:4 – Gençlik Gücü:2 olarak belirledi.

 

 

 

 

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