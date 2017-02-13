 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.496
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9254
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

GG, “Yeter Artık” Dedi

» »
GG, “Yeter Artık” Dedi
Hafta sonu oynanan Gençler Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması sonrası spor yazarlarının yaptıkları yorumlara dikkat çeken Gençlik Gücü asbaşkanları SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, “Son beş karşılaşmadır hakkımız yeniyor” dediler

Başkentin yeşil beyazlı takımı Gençlik Gücü’nde yönetim isyan etti. Her karşılaşmada hakem hatalarından yara aldıklarını ve en az 10 puan kaybettiklerini belirten Gençlik Gücü asbaşkanları SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, futbol hakemlerine veryansın ettiler.

Hafta sonu oynanan Gençler Birliği – Gençlik Gücü karşılaşması sonrası spor yazarlarının yaptıkları yorumlara dikkat çeken Gençlik Gücü asbaşkanları SerdalIsladırcıoğlu ve Sırdaş Kaptanoğlu, “Son beş karşılaşmadır hakkımız yeniyor. Bizler sesimizi çıkartmıyorsak, bari spor yazarlarının yorumlarını değerlendirsinler. Yeter artık, canımıza tak etti” dediler.

Doğan Türk Birliği karşılaşmasında verilmeyen penaltıları; Değirmenlik karşılaşmasında verilmeyen golleri; Yenicami karşılaşmasında gereksiz ve yanlış ofsayt kararları ile verilmeyen penaltıları; Gençler Birliği karşılaşmasında verilmeyen kırmızı kartlar, verilmeyen penaltı ve bunların yanında teknik heyet ve yöneticilerinin saha dışına gönderilmeleri olduğunu sıralayan Gençlik Gücü asbaşkanları, “Bugüne kadar sesimizi çıkartmamışsak iyi niyetimizdendir. Ancak bu böyle devam edemez” dediler.

“Bizler Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’ndan memnunuz. Onunla hiçbir sorunumuz yok. Bu tür hakem sorunlarını çözeceğine de inanıyoruz” diyen Isladırcıoğlu ve Kaptanoğlu, “Ancak Merkez Hakem Kurulu işini sağlam yapsın. İki metre ofsaydı görmeyen, kırmızı kart göstermekte korkan, köşe atışını veremeyen yan hakemler, ev sahibi teknik direktörü uyarmakla kalıp, bizim teknik heyetimizi saha dışına göndererek çifte standart uygulayan hakemler istemiyoruz” diyerek, “Gerekirse yurt dışından hakem getirsinler” önerisinde bulundular.

Bugün Gençlik Gücü’nün futbola maddi ve manevi katkı koyan bir başkanı olduğuna da dikkat çeken Asbaşkanlar, “Verilen emekler, harcanan paralar hakemlerin kasıtlı veya kasıtsız yanlış kararları ile heba oluyor. O zaman futbola, futbolcuya niye yatırım yapılsın? Aslında yanlış karar veren hakemlerimiz özelde Gençlik Gücü’ne genelde ülke futboluna zarar veriyorlar. Böyle devam ederse, futbola katkı koyacak hiç kimse bulunmayacaktır” şeklinde konuştular.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 18. randevuda09 Şubat 2017 Perşembe 09:14
  • Beşiktaş'ın yeni müzesi cuma günü açılıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 14:01
  • TFF, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:39
  • David Beckham'ın karanlık yüzü ortaya çıktı07 Şubat 2017 Salı 15:44
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi07 Şubat 2017 Salı 14:45
  • Ya bana verdikleri cezanın aynısını ona verirler ya da06 Şubat 2017 Pazartesi 13:54
  • Beşiktaşlı Tosic'ten özür açıklaması06 Şubat 2017 Pazartesi 13:01
  • Son çeyrek finalist Fenerbahçe06 Şubat 2017 Pazartesi 09:12
  • Başakşehir Galatasaray'ı eledi05 Şubat 2017 Pazar 16:50
  • Hakem maç sırasında sahadaki çukura düşerek sakatlandı05 Şubat 2017 Pazar 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti