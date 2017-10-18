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GG'de Başkan Suma, memnun değil

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GG'de Başkan Suma, memnun değil
Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry geride kalan 4 haftayı değerlendirdi

Oynanan futbol, taraftarın ilgisinden memnunluk ifade eden Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “Oyun güzel ancak sonuca gidemiyoruz. 4 haftada 4 puan elde ettik, hedefimizin gerisindeyiz” dedi

Sezona “İlk 8” hedefi ile hazırlanan Gençlik Gücü, 2017-2018 Futbol Sezonu’nun ilk 4 haftasını 4 puanla geride bıraktı. Bu duruma en çok üzülen,  Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry oldu.

SONUCA GİDEMİYORUZ

Geride kalan 4 haftanın değerlendirmesi istenen Başkan Suma, “Oynanan futbol güzel, ancak sonuca gidemiyoruz. Mağusa Türk Gücü karşılaşmasını galibiyetle geride bırakmalıydık. Beraberliğe üzüldük” dedi ve ekledi, “Bu sezon taraftarın ilgisi, geçtiğimiz sezonlara göre iyidir. Takım iyi sonuçlar aldığı takdirde bu ilgi daha da artacaktır. Sonuçta anahtar kelime galibiyettir, ki 4 maçta bir galibiyetimiz var.”

4 PUAN YETERLİ DEĞİL

Hedeflerinin sezonu ilk 8’de tamamlamak olduğunu anımsatan Başkan Choudhry, “4 haftada 4 puan elde ettik, hedefimizin gerisindeyiz. Bu 4 puanı yeterli bulmadığımız gibi, futbolcularımızın sergiledikleri futbol ve akıttıkları terin karşılığı da 4 puan değildir ” dedi ve bir galibiyet serisine olan özlemini vurguladı.

HEDEF 3 PUAN

Geride kalan 4 haftada olduğu gibi bundan sonraki karşılaşmalara da Genlik Gücü’nün 3 puan için çıkacağını belirten Choudhry, “Ozanköy zor bir rakip. Ancak bu karşılaşmaya da galibiyet için çıkacağız” dedi.

GG’DE 3 SAKAT

Gençlik Gücü’nün 5’inci haftadaki rakibi Ozanköy, geçtiğimiz haftanın lideri Doğan Türk Birliği ile berabere kalarak dikkat çekti.

Ozanköy ile dış sahada oynayacak olan Gençlik Gücü’nde kaleci Çağatay Gürler, orta saha oyuncusu Hascan Kırmaz ve golcü futbolcu William Owusu Kuah’ın sakatlıkları devam ediyor. Üç futbolcunun oynayıp oynayamayacakları karşılaşma günü olan 21 Ekim 2017, Cumartesi günü belli olacak.

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