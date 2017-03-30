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GG’den emeği geçenlere plaket

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GG’den emeği geçenlere plaket
Gençlik Gücü, kulübe emeği geçen eski futbolcu ve yöneticilerinden Vasfi Öz, İsmet Arkan ve Tuncay Biran’a vefa plaketi verecek

K-Pet Süper Ligi’nin Lefkoşa kulüplerinden Gençlik Gücü başlatmış olduğu Vefa Plaketi verme etkinliğini 2 Nisan 20017, Pazar günü de üç kişiye plaket vererek devam ettiriyor.

İkincisi düzenlenecek olan törende, Gençlik Gücü Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca bu kez Vasfi Öz, İsmet Arkan ve Tuncay Biran’a Vefa Plaketi verilecek.

Katkılarıyla Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’ne adını yazdıran üç değere Vefa Plaketlerini verme seremonisi Gençlik Gücü – Mormenekşe karşılaşmasının devre arasında gerçekleşecek.

“Geçişimize sahip çıkmalıyız” diyen Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, “1952 yılında kurulan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün bugüne kadar gelmesini sağlayanlara bir vefa borcumuz vardır. Kulübümüzü geleceğe ancak yarım asrı geçen tarihimizin bilinci ile taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

15 gün önce verilmeye başlanan GG Vefa Plaketleri ilk kez Mustafa Aytaç (Beton) ve Rıza Kordal’a verilmişti.

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