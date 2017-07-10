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GİAD: Asgari ücret belirleme sistemi çağ dışı

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GİAD: Asgari ücret belirleme sistemi çağ dışı
Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, asgari ücret saptama sistemini eleştirerek, bu sistemin; “toplumsal uzlaşıdan uzak ve çağ dışı” olduğunu savundu.

Gülercan yaptığı açıklamada, “komisyon her toplandığında asgari ücretin ne kadar artacağı pazarlığını ve toplumun çeşitli kesimlerini zaman zaman geren bu yapının ivedilikle değiştirilmesini istediklerini” belirtti.

GİAD’ın asgari ücreti belirlemek için kullanılacak kriterlerin geniş temsiliyetle oluşturulacak bir komite tarafından belirlenip, ağırlıklarının formulize edilmesi ve bundan böyle asgari ücretin bu formülasyona göre revize edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getiren Gülercan, asgari ücret belirleme kriterlerinin ekonomik akla dayalı olarak oluşturulmadan ve üzerinde uzlaşı sağlanmadan sürdürülmesini uygun bulmadıklarını açıkladı.

Gülercan konu ile ilgili şöyle devam etti:

“Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandığı dönemlerde ve muhtelif zamanlarda bu ilkel ve çağdışı yöntemin değiştirilmesi gerektiğini çözüm önerileriyle birlikte ortaya koymaktan ve her defasında siyasilerimizden; ‘bu son toplantıdır. Bundan sonra Asgari Ücretler Yasası’nda değişiklik çalışmalarını başlatacağız’ sözünü almaktan artık yorulduk. Biz Asgari Ücret ‘artmasın’ demiyoruz ancak eğer artacaksa bunun bilimsel ve rasyonel kriterlerle hesaplanması ve toplumun çeşitli kesimlerini karşı karşıya getirmeden çoğunluğu ikna edebilecek yöntemler geliştirilerek belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili tüm tarafların geniş katılımıyla oluşturulacak bir komiteyle kriterlerin ivedilikle belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. GİAD olarak bu çalışmalara her türlü katkıyı ve desteği sağlamaya hazırız.”

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