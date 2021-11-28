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GİAD Başkanı İnce: Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nı memnuniyetle karşılıyoruz

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GİAD Başkanı Muhit İnce, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanıp yürürlüğe giren Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
GİAD Başkanı İnce: Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nı memnuniyetle karşılıyoruz

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Muhit İnce açıklamasında, “Beklentimiz, diğer tüm lokomotif sektörler gibi inşaat sektörünün de hızını kesmeye sebep olacak önlemler almak yerine, ekonomik büyümenin düzenlenmesini öngören, daha geniş vizyona sahip, ülkemizin marka olmasına yardımcı olacak, büyümeye açık bir bakış açısı ile imar planları düzenlemeleri ve planlama yapmalarıdır” ifadelerine yer verdi.

GİAD Başkanı Muhit İnce, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut tüm emirnamelerin de imar planlarına dönüştürülmeleri için çalışmaların ivedilikle başlatılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Muhit İnce, “Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın yaratılmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederim” dedi.

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