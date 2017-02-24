GİAD “Çalışma saatlerine bayıldık”

GİAD yaptıkları yazılı basın açıklamasında" Çalışma saatlerine bayıldık" dedi.

Genç İş Adamları Derneği yaptığı açıklamada bunlardan bahsetti:

Ülkedeki her türlü kuralın yapboz oyununa döndüğü şu günlerde, çalışma saatlerinin yine,yeni ve yeniden değiştirilmesini hiç şaşırmadan izlemekteyiz. Yeni çalışma saatleri o kadar ince düşünülmüş ve dakika hesapları da yapılmış ki,16:15’te daireden ayrılacak personel, öğle yemeğini de yarım saatte yiyebilecek ve son derece rahat bir şekilde bu saatleri uygulayabilecektir. Hele sıcak yaz aylarında biz özel sektörde olanların saat 14:00’de işlerimiz bırakamayacak olmamız ve kamu çalışanlarının bizlerle gerek plajda, gerekse piknikte çekilmiş “selfi”lerini paylaşabilecek olması, bir o kadar daha moralimizi yükseltmiş, bizleri adeta o mekanlardaymışız gibi hissetmemizi sağlayacaktır.

Tüm bu güzelliklerin yanında, ufak bir hayalciğimiz daha mevcuttur: Kamuda verimliliğin olması, başka ülkelerde olduğu gibi kamunun etkin çalışmasının sağlanması, mesela ev tapusunun 2 saat içinde devredilebilmesi, yeni şirket kurulumunun saatler içinde yapılabilmesi, çocuklarımızın okullarda çağdaş eğitim alabilmesi, hastanede gerçek bir sağlık hizmetinin alınabilmesi, telefon arızalarının dakikalar içinde tamir edilebilmesi, tüm kurumların hem çalışma performansı hem de yolsuzluk bağlamında denetlenmesi, ülkenin çevre felaketlerinin önünün alınması, ikinci iş yasağının gerçekten uygulanması, ihalelerde kamu yararının gözetilmesi, partizanlığın ivedilikle durdurulması, kamuda liyakat sisteminin getirilmesi ve daha sayamayacağımız birçok hizmetin kamu tarafından tüm yurttaşlara adil bir şekilde verilebilmesidir. Umarız hükümetimiz tarafından bu ufak hayalciğimiz için de küçücük bir adım atılır.