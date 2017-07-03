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GİAD, et konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm istedi

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GİAD, et konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm istedi
Genç İşadamları Derneği (GİAD), yetkililerin, tüm taraflarla istişare ederek et konusunda yaşanan sıkıntılara çözüm bulmasını istedi.

GİAD Başkanı Cemal Gülercan yaptığı açıklamada, et konusunda aylardır yaşanan sıkıntıların herkes tarafından bilindiğini belirterek, özellikle son zamanlarda artan et fiyatlarının başta halk olmak üzere iş dünyasında da birçok sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ülkenin nüfusu ve ekonomik yönden lokomotif sektör olarak görülen turizmdeki turist artışından dolayı et talebinin de arttığını kaydeden Gülercan, bu talep artışının fiyat artışlarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

“Özellikle son aylarda sürekli basına yansıyan ilkel yollarla ve insan sağlığına aykırı şekilde ülkeye sokulmak istenen kaçak etlerden de görülebileceği gibi, sektördeki sorunlar nedeniyle yine günün sonunda hükümetimiz tarafından çözülemeyen problemler halka yansımaktadır” diyen Gülercan, et tüketiminin lüks bir tüketim olma yolunda ilerlediğini, bunun sonucunda da kaçakçılığın arttığının basına yansıyan haberlerden görülebildiğini belirtti.

"KONTROLLÜ ET İTHALİNE GİDİLMELİ"

Gülercan, hükümetin derhal ilgili taraflarla istişare ile yaşanan sorunlara el atması gerekmektiğini ifade ederek, “Eğer bir çözüme varılamayacaksa halkın daha ucuz et yiyebilmesi için üreticiyi mağdur etmeden kontrollü bir şekilde et ithalatına gidilmesi gerekmektedir” dedi.

“Yeri geldiğinde dünyaya kapılarımızı açmak için türlü yatırımlar ve reklamlar yaparken bu tür yaşanan sıkıntılar karşısında dünyaya, ucuz ete kapılarımızı kapatmak sadece kaçak et ile uğraşan insanların ekmeğine yağ sürecektir” diyen Gülercan, ülkedeki en büyük sorunu iletişimsizliğin taraflar arasında da görüldüğünü ve bunun sonuçlarının halka pahalı et olarak yansıdığını izlediklerini kaydetti.

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