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GİAD, Hükümetten Aşı Programını Açıklamasını İstedi, Hükümete Sorular Yöneltti

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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), hükümetin aşılama programının açıklanmasını istedi. 
GİAD, Hükümetten Aşı Programını Açıklamasını İstedi, Hükümete Sorular Yöneltti

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), hükümetin aşılama programının açıklanmasını istedi. 


GİAD’tan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Avrupa Birliği’nden gelen aşılar ile iyi bir program ve planlama ile yol alınabilecekken, gelen aşıların kime, ne zaman, hangi öncelikle yapılacağı konularının hala net bir şekilde açıklanmadığı; hedef verilen 7 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçişin hangi aşı programı ile yapılacağının da netleşmediği kaydedildi.


15 Haziran tarihinin, halk tarafından “okul zilinin mevcut okul yılı için son kez çaldığı gün” olarak bilindiği ancak okul zillerinin bugün çalmadığına işaret edilen açıklamada,  “Her ne kadar yüz yüze eğitim eksikliği on-line eğitim ile telafi edilmeye çalışılmış olsa dahi, ki okulların tümünde on-line eğitimin başarı ile uygulandığı ayrı bir tartışma konusudur, en iyi on-line eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı konusunda tüm eğitimciler hemfikirdir” denildi.
Aşı ve aşılanma konusunun sadece eğitim ile ilgili olmadığı kaydedilen açıklamada, konunun turizm ve ilgili tüm sektörleri ilgilendiren ekonomik bir olgu olduğu belirtildi. 


“21 BİN DOZ JOHNSON & JOHNSON AŞISININ 1 AYDAN AZ RAF ÖMRÜ KALDI”
Açıklamada, “özellikle AB’den gelen 21 bin doz Johnson & Johnson aşısının 1 aydan az raf ömrü kalmışken, planlamanın önceden yapılmamasının üzücü ve bir o kadar düşündürücü olduğu” belirtildi.  
GİAD, “net bir cevap almak ümidiyle” şu soruları yöneltti: 


“Turizm ve eğitimde daha önceden verilen açılım ve aşılanma tarihleri sarkmışken, yeni gelen hatırı sayıdaki aşıların, aşılama programını ekonomik öncelikler göze alınarak, şeffaf ve bilgilendirici şekilde ne zaman açıklanacaktır? 7 Eylül yüz yüze eğitime başlangıç tarihi net olarak lanse edilmişken, öğretmenlerin 2 doz aşılama ile o tarihe kadar aşılanması nasıl garanti altına alınmıştır ?”

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