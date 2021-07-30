GİAD ile ASKON Girne’de Etkinlik Gerçekleştirdi

Genç İşadamları Derneği (GİAD) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) , Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’deki iş insanları arasında işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla Girne’de İşletmeden İşletmeye etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülke ekonomisinin Turizm ve Yükseköğrenim gibi hizmet sektörlerine dayalı olması nedeniyle pandeminin KKTC’yi çok daha derinden sarstığını söyledi.

Arıklı, ekonomiyi üretim ağırlıklı, üretilenin satılabileceği bir yapıya kavuşturmak için Türkiye ile işbirliği içinde Güvercinlik’te 172 küçük ölçekli fabrikanın yer aldığı sanayi bölgesinin oluşturulacağını kaydetti.

Oluşturulacak konsorsiyumlarla ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğüyle Güney Kıbrıs ve Avrupaya pazarlanabileceğini ayrıca Türk Menşei belgesi ile Türkiye’nin gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmalı olduğu ülkelere ihraç edebileceğini belirten Arıklı, Türkiye’deki iş insanlarına Güvercinlik sanayi bölgesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Maraş açılımına da işaret Arıklı, Maraş’ı askeri bölge olmaktan çıkararak, mal sahiplerinin AHİM kararlarına uygun şekilde mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yaptıklarını belirtti ve BM kararlarının siyasi, AHİM kararlarının ise hukuki olduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ülke ekonomisinin gelişmesinin, Türkiye’deki iş dünyası ile yapılacak işbirliklerine bağlı olduğunu belirterek, bu toplantının da bu amaca katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün ambargolarla yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Deniz, bu ekonomik kuşatmanın kırılması için TC-KKTC arasında her alanda işbirliğinin şart olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de Ercan Havalimanının uluslararası uçuşlardan daha etkin daha fazla yararlanabilmesi için ivedi olarak projeler üretilmesi gerektiğini; bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ekibiyle çalışma yaptıklarını anlattı.

Tanıtım eksikliği nedeniyle Türkiye’den gelen turist sayısında istenilen rakamlara ulaşılamadığını dile getiren Çağıner, turizmde atılım yaratmak İçin ilk olarak bu yönde adım atılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da ülke ekonomisinin sadece hizmet sektörlerine bağlı olmasının sakıncalarının pandemi döneminde görüldüğünü belirterek, hizmet ve üretimin birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Başkanı Orhan Aydın da Türkiye’den KKTC’ye suyun ardından da elektriğin getirilmesinin ekonomiye değer katacağını böylelikle adada sanayi ve tarım alanlarında üretime dayalı bir ekonomi oluşturulacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce de mukayeseli avantaja sahip ürünlerin ihracatına yönelik yapılması planlanan organize sanayi bölgesinin hayata geçmesiyle tüm bu çalışmaların taçlandırılacağını söyledi. Konuşmaların ardında, firmalar arası görüşmelere geçildi.