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GİAD "İş Ağlarını Geliştirme" etkinliğinde, 4.5G hizmeti kapsamında bilgilendirme sunumu yaptı

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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği , "İş Ağlarını Geliştirme" etkinliği düzenledi. Etkinlikte 4.5G hizmeti kapsamında iş insanları için oluşacak uygulama ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
GİAD "İş Ağlarını Geliştirme" etkinliğinde, 4.5G hizmeti kapsamında bilgilendirme sunumu yaptı

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), 11 Mayıs Perşembe günü, Pia Bella Otel’de "İş Ağlarını Geliştirme" etkinliği düzenledi.

Kuzey Kıbrıs’taki iş insanları arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe GİAD üyelerinin yanında genç iş insanları ve KTTO Kadın Girişimciler Konseyi (KGK) üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında GİAD Başkanı Orhan Gavani iç ticaretin önemini vurguladı.

KGK Başkanı Meryem Çerkez Gürtünç ise konuşmasında, KGK ekibi adına etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluğu ve ilerleyen günlerde GİAD ile yapılacak iş birlikleri için heyecan duyduklarını belirtti.

Pia Bella Hotel’in sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte Telsim Vodafone ekibinden Kurumsal Pazarlama Müdürü Özgür Çakmak 4.5G hizmeti kapsamında iş insanları için oluşacak uygulama ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

GİAD Asbaşkanı Gizem Muhtaroğlu’nun gerçekleştirdiği, GİAD’ın 23. Dönemi boyunca faaliyetleri ve hedeflediği projeleri ile ilgili sunumun ardından, etkinliğe katılan tüm katılımcılara 2 dakika boyunca işletmelerini tanıtma fırsatı verildi.

50’nin üzerinde iş insanının bir araya geldiği etkinlik, kokteylle son buldu.

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