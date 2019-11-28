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GİAD: “Metehan’daki eylemde yer almadık”

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GİAD, Metehan’daki eylemde yer almadığını açıkladı.
GİAD: “Metehan’daki eylemde yer almadık”

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Metehan Sınır kapısında İŞAD tarafından hazırlanan basın bildirisinde derneğin isminin izinsiz kullanıldığını bildirdi.

GİAD Başkanı Uğur Ergün yaptığı yazılı açıklamada, Metehan sınır kapısında basın açıklaması yapılmadan önce derneğe son dakika telefonla ulaşan İŞAD temsilcisine hiçbir konuda yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirmeden basın açıklaması yapılmadığının bildirildiğini açıkladı.

ERGÜN: “SINIR KAPILARIYLA İLGİLİ KENDİ GÖRÜŞLERİMİZİ BASINLA BİZZAT PAYLAŞMIŞTIK”

Bu konuda katı bir prensipleri olduğunun belirtilmesine ve İŞAD’a olumsuz dönüş yapılmasına rağmen basın açıklamasında GİAD’ın da adının kullanıldığını kaydeden Ergün, GİAD’ın 30. yılını kutlayan bir sivil toplum örgütü olarak, faaliyetlerini büyük bir ciddiyetle sürdürdüğü ve yönetim kurulu kararı olmadan da basına sözlü açıklama yapmadığını kaydetti.

Ergün açıklamasında şunlara değindi:

“GİAD, başkanlarının kişisel ve keyfi açıklamalar yaptığı veya başka örgütlerin arkasına saklanarak faaliyet yürüten bir örgüt değildir. Keza sınır kapılarına ilişkin kendi görüşlerimizi basınla bizzat paylaştığımız açıklamalarımız mevcuttur.

Basın mensuplarının da bu konuda hassasiyet göstermesini ve derneklerin adını kullanırken ilgili dernek temsilcilerinden onay ve teyit almalarını, derneğimizin adının da bu haberden silinmesini rica ederiz.”

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