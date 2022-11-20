GİAD TL Kararını Selamladı

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), TC-KKTC firmaları arasında yapılacak olan ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması kararını selamladı.

Dernek Başkanı Muhit İnce yaptığı yazılı değerlendirmede, bu konunun, 8 Mart’ta Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Pekcan Ruhsan’ın ülkeyi ziyareti esnasında düzenlenen toplantıda Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği olarak yaptığımız önerilerin içerisinde yer aldığını belirtti.

İnce, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “4.11.2022 İhracat Genelgesi’nin 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta Gümrük Beyanı’nın 22’nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur” kararını dernek olarak selamladıklarını kaydetti.

Mevcut enflasyonist ortamın daha da kötüleşmemesi adına, bu karar neticesinde ortaya çıkacak ortamda dikkat edilmesi gerekilen hususun, Türkiye firmalarınca kesilecek faturalarda günlük reel piyasa kurlarının dikkate alınması ve yapılacak ödemelerin de herhangi bir döviz etkisine maruz bırakılmadan anlaşılan vadeler çerçevesinde yapılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Muhit İnce, şunları ekledi:

“Bu amaç doğrultusunda alınan kararın, yine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1648361 sayılı yazısı ile eklenen ‘05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz’ ifadesi ile ters düştüğü ve amacını yitirdiği kanaatinde olup, ivedilikle gereğinin yapılması beklentisi içerisindeyiz.”