  • BIST 1.560
  • Altın 419,353
  • Dolar 7,5578
  • Euro 9,0190
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

GİAD Turizm Sektörünün İvedilikle Ve En Doğru Şekilde Açılabilmesi İçin Turizm Bakanı Ataoğlu’na Önerilerde Bulundu

» »
GİAD Turizm Sektörünün İvedilikle Ve En Doğru Şekilde Açılabilmesi İçin Turizm Bakanı Ataoğlu’na Önerilerde Bulundu
GİAD Turizm Sektörünün İvedilikle Ve En Doğru Şekilde Açılabilmesi İçin Turizm Bakanı Ataoğlu’na Önerilerde Bulundu

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, turizm sektörünün ivedilikle ve en doğru şekilde açılabilmesi için Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na önerilerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi son bir yılda ülkede de turizm ve yükseköğretim sektörleri başta olmak üzere, tüm hizmet odaklı sektörlerin çok ciddi kan kaybettiğine dikkat çekilerek, bu sektörlerdeki işveren ve çalışanların evlerine ekmek götüremeyecek duruma geldikleri kaydedildi. 

Açıklamada, bir kez daha kapanma yaşayıp, önümüzde bulunan turizm sezonun kaçırılmasının tüm ülke ekonomisinin sonu olacağı gerçeğinden yola çıkarak Bakan Ataoğlu’na iletilen öneriler şöyle sıralandı:

“Turizm sektörü paydaşlarının, gelmesine çok az bir zaman kalan turizm sezonuna planlı hazırlanabilmeleri, otellerin hazırlıklarını bitirebilmeleri ve acentelerin satışa başlayabilmeleri için 1 günlük veya 3 günlük fark etmeksizin; Nisan ayı itibari ile karantinasız girişlere başlanacaksa bunun derhal netleştirilmesi ve resmi olarak açıklanması.

Turizmin tam anlamıyla başlayabilmesi için eksik olan aşının bir an önce tedarik edilmesi ve Nisan ayında ki açılım süreci başlamadan tüm hizmet sektörünün aşılanmasının bitirilmiş olması.

Turizm Bakanlığı’nın turizmle ilgili yaptıkları veya yapacakları pazarlama aksiyonlarını tüm paydaşlar ile paylaşmasını,  ilk etapta pazarlamaya Türkiye Cumhuriyeti ile başlanacak olması sebebiyle reklam ve pazarlama kampanyasının en hızlı şekilde duyurulması.

Nisan ayı itibariyle aşı kartlarını beyan edecek turistlere Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kriterlerle karantinasız olarak direk ülkeye giriş yapmaları.

Aşısız gelen turistler için de etkin devlet kontrolü altında tatmin edici kontrol mekanizmaları oluşturulduktan ve kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Sağlık Üst Kurulu’nun da belirleyeceği kriterlerle, karantinasız 3 günlük girişlere izin verilmesi ve bunun en kısa sürede resmi olarak açıklanması.

Nisan ayına kadar pandemi hastanesinin kadrosunun ve eksiklerinin tamamlanması ve turizmin başlamasıyla beraber yeni karantina yerlerinin belirlenip hazır edilmesi.”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda örgütlü 4 sendika bugün 2 saatlik uyarı grevi yapacak15 Mart 2021 Pazartesi 09:21
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 15 Mart Pazartesi )15 Mart 2021 Pazartesi 09:09
  • Tandoğan Yalkut yazdı...15 Mart 2021 Pazartesi 08:05
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!15 Mart 2021 Pazartesi 08:02
  • TC-KKTC “Kültürel İşbirliği Protokolü” Meclis'te14 Mart 2021 Pazar 20:19
  • 4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka14 Mart 2021 Pazar 19:37
  • Son 24 saatte 25 yeni vaka!14 Mart 2021 Pazar 19:37
  • 4198 test 15'i yerel 25 pozitif vaka14 Mart 2021 Pazar 19:36
  • Tatar: Gayriresmi 5+BM toplantısı için büyük bir çalışma içerisindeyiz14 Mart 2021 Pazar 19:18
  • Denktaş: “Hükümette olan arkadaşlar, bu konuda BRT’nin muhatap olduğunu bilmiyor”14 Mart 2021 Pazar 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti