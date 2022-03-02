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GİAD: Zamlı tarifeleri yeniden düzenleyin

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Kuzey Kıbrıs Genç iş Adamları Derneği (GİAD) elektriğe yapın zamlarla ilgili olarak hükümeti; tüm paydaşları dinleyerek zamlı tarifeleri yeniden düzenlemeye davet etti.
GİAD: Zamlı tarifeleri yeniden düzenleyin

Kuzey Kıbrıs Genç iş Adamları Derneği (GİAD) elektriğe yapın zamlarla ilgili olarak hükümeti; tüm paydaşları dinleyerek zamlı tarifeleri yeniden düzenlemeye davet etti.

GİAD’dan yapılan açıklamada, Elektrik Kurumu’nun aylardır maliyetinin altında satış yaptığı ve gelinen noktada bu zamların kaçınılmaz olduğunun tüm taraflarca bilindiği belirtilerek, “ Bu zamlar neticesinde birçok vatandaş ve iş yerinin büyük sıkıntılar yaşayacağı, çok kısa süre içerisinde yeni gelecek olan faturaların ödenemeyeceği ortadadır.” denildi

Açıklamada, esas konunun; Kurum’un bu noktalara nasıl geldiği ve getirenlere ne olacağı, kurumun ve sistemin verimliliğini artırmak için neler yapılacağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıb-Tek  ve elektrik tarifeleriyle ilgili şeffaflıkla ele alınması gereken noktalara değinilerek, “kullanan öder” prensibi hesaplaması yapılırken Sayıştay raporlarında da açıkça belirtilen ve kurumu ciddi zarara uğratan sistemin düzeltilmesi, büyük kayıplarla çalışan Teknecik Santrali’ndeki elektrik üretiminin verimli hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

Konut tarifelerindeki kullanım limitlerinin hangi matematiğe göre hesaplandığının, en düşük dilimdeki (0-250 W) tarifenin günümüz şartlarına nasıl uygun hale getirileceğinin de ele alınması gerektiği belirtilerek, yapılan zamlarla birlikte ardı sıra gelecek mal ve hizmet zamlarının önüne geçilmesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

 Hazır bekleyen Enerji Verimliliği Yasası ile ilgili adımların atılması istenen açıklamada, sektörün tüm paydaşlarının katıldığı Enerji Verimliliği Çalıştayı sonucunda çıkan tespitler ve öneriler dikkate alınarak, hükümetlerden bağımsız bir enerji üst kurumunun oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.
 
Açıklamada, yapılan zamlarla birlikte Elektrik Kurumu bilançosunun hedeflediği girdi ve yatırıma ayırılacak bütçenin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması da istenerek, sıkıntılı olan enerji arzının üstesinden gelebilmek için alternatif enerji üretimi, enterkonnekte gibi  konular hakkında yapılacaklarının anlatılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Önerimiz; Kurum içinde yaşanan yönetsel verimsizliği ve elektrik santralindeki verimsiz üretimin nasıl üstesinden gelineceğinin neden sonuç ilişkisi ile anlatılması, geçmişte yapılanlar dahil Kurum ihalelerinde yapılan yolsuzlukların açığa çıkarılıp sorumluların yargı önüne çıkartılması, ülkedeki enerji politikalarını hükümetlerden bağımsız yönetecek özerk bir üst yapının bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasıdır. 

Hükümet yetkililerini yukarıdaki konularla ilgili tüm ana paydaşları dinlemeye ve buna göre zamlı tarifelerin yeniden düzenlenmesi için gerekli adımları atmaya davet etmekteyiz.”

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