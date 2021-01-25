GİAD’dan Hükümete Çağrı

Genç İşadamları Derneği (GİAD), hükümete, “halk sağlığı ile birlikte ekonomik aklı da ön planda tutarak, aşı planının tamamlanmasına odaklanılması, ivedilikle yatırım bütçelerinin geçirilmesi, cari açığın dengelenmesi için yerli üretime ve ihracata destek verilmesi, özel sektöre söz verilen açılımların daha fazla bekletilmeden açıklanması” çağrısında bulundu.

GİAD Başkanı Muhit İnce yazılı açıklamasında, ülkede siyasi istikrarsızlık olduğunu belirterek, bunun, sürdürülebilir devlet politikalarının oluşturulamamasına, toplumun süratle kendi içerisinde kutuplaşmasına ve çok ağır ekonomik istikrarsızlıklara sebebiyet verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan devletlerarası protokollerde, KKTC hükümetlerinin, atmayı taahhüt ettiği kamudaki verim artırıcı adımların, hükümetlerin ortalamada 14 ay gibi bir sürede değişmesinden ötürü atılamadığını ifade eden İnce, şöyle devam etti:

“Atılamayan adımlar KKTC bütçesine yapılması ön görülen desteklerinde zamanında Maliye bütçesine girememesine sebebiyet vermektedir. 2020 yılı için Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmesi ön görülen 1 Milyar TL’lik katkı bu sebeple değerlendirilememiştir. Sonuç olarak KKTC Maliyesi’nin 2020 yılında tahmini 212 Milyon TL civarında açık vermesi öngörülmüştür. Pandemi ile mücadelenin en sert geçtiği bu dönemlerde kasadaki her 1 TL’ye büyük ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Protokollerde ön görülen diğer bir konu kamu reformlarının hızlıca planlanması yani kamuya yük olan hantal yapının önüne süratle geçilmesi şeklindedir. Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz sadece 2020 yılı ek mesaileri için harcanan paranın 190 Milyon TL civarı olduğunu açıklamıştır. Ek mesailer performans odaklı bir ölçütün olmamasından, kamuda ki iş yükünün doğru şekilde ele alınamamasından kaynaklanmaktadır. Sadece 2020 yılı sonu itibari ile öngörülen bütçe açığı kadar olan bu rakam bile, ideal yapıdan çok uzakta olunduğunu göstermeye yetmektedir. Siyasi istikrarsızlık, koltuk kaygısı, ülkenin sürekli bir seçim havasında olması bu reformlarında hayata geçmesi için ciddi bir engel teşkil etmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki bu istikrarsızlıkları ortadan kaldırmak için hiçbir adım atılmamaktadır, atılmak istenmemektedir.

Dernek olarak hükümete önerimiz seçim kaygısını bir kenara bırakarak kısa vadede daha fazla keşmekeşe yol açmadan, halk sağlığı ile birlikte ekonomik aklı da ön planda tutarak, Mart sonu itibari ile aşı planının tamamlanmasına odaklanılması, ivedilikle yatırım bütçelerinin geçirilmesi, cari açığın dengelenmesi için yerli üretime ve ihracata destek verilmesi, özel sektöre söz verilen açılımların daha fazla bekletilmeden açıklanması, kamu yükünü daha fazla artırmamak için her ne ad altında olursa olsun istihdamların ve üçlü kararname tayinleri dahil kısa vadeli hiçbir tayinin yapılmamasıdır. Bu beklentileri karşılayamadan Nisan ayı içerisinde yapılacak olan seçim havasına girmek hiç kimsenin hayal bile etmek istemeyeceği bir senaryoyu ortaya çıkararak, tüm ülkeyi içinden çıkılmaz bir kaosun içerisinde tutmaya devam edecektir.”