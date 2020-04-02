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Giad’dan Hükümete Tepki

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Giad’dan Hükümete Tepki
Giad’dan Hükümete Tepki

Genç İşadamları Derneği (GİAD), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapıldığı açıklanan ve tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen bir çalışmaya göre, 30 Mart - 30 Nisan 2020 döneminde hiçbir işverenin çalışanını durduramayacağı bilgisini edindiklerini belirterek buna tepki gösterdi.

GİAD yaptığı açıklamada, “Bu karar tamamen devletin kendini koruma amaçlı taktiği olup, işsizlik ücreti olan 2617 TL’yi işçilere vermemek için uydurduğu bir kılıftır” dedi.

Bu kararın, kapalı oldukları için zarar eden, işleri daralan sektörlere bağlı işverenleri çok ciddi zarara sokacağını, işçiler devletin vereceği 1500 TL’ye muhtaç edileceğini savunan GİAD şöyle devam etti:

“Hükümet ne işçi ne de işveren temsilcilerine danışmadan, kapalı bulunan KOBİ’lerin durumunu dikkate almadan keyfi ve mantıksız kararlar üretmekte ve bu krizi berbat yönetmektedir.

Sağlık tedbirlerinde fahiş hatalar yapan hükümetin, bu kriz döneminde ekonomimizi tamamen iflas ettirmeye yönelik, ekonomik gerçekler ile uyuşmayan ve halkçı değil devletçi anlayışla uyguladığı tüm kararları GİAD olarak protesto ettiğimizi belirtiriz.”

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