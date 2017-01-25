 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 84.208
  • Altın 146,819
  • Dolar 3,7931
  • Euro 4,0654
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Giannakopoulos: "Kıbrıs sorunu Türkiye olmadan çözümlenemez"

»
Giannakopoulos: "Kıbrıs sorunu Türkiye olmadan çözümlenemez"
Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Kıbrıs sorunu ve çözümün enerji sektörüne etkileri tartışıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda, AP Milletvekili ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Gençlik Kolları Başkanı İlhan Küçük sponsorluğunda “Kıbrıs ve Enerjide Gelişmeler” konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Hayriye Kahveci, "Güney Kıbrıs, bu doğalgaz meselesiyle bir avantaj elde etmeye çalışıyorsa aslında yolun o tarafa doğru gitmediğini geçmiş olan tecrübelerimiz bize gösterdi." dedi.

Kıbrıs sorunu açsısından kritik bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Kahveci, doğalgaz konusunun uzun yılardır Kıbrıs sorununa kaybolan ilgiyi tekrar çekmek için önemli bir itici güç olduğunu söyledi.

Kahveci, 2002 yılından beri doğalgaz meselesinin her gerildiği dönemin, Kıbrıs konusunda bir kritik süreç olduğuna dikkati çekerek, "Rumlar sürekli bu doğalgaz meselesini  müzakereleri ve yakınlaşmayı geren bir unsur olarak kullanmaya çalışıyor." diye konuştu. 

Tel Aviv Üniversitesi’nden Yardımcı Profesör Angelos Giannakopoulos, Türkiye’ye başkanlık sistemi gelmesiyle beraber Kıbrıs sorununun çözümünün kolaylaşacağını söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz enerji havzalarında kilit ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Giannakopoulos, Kıbrıs sorununun Türkiye olmadan çözümlenemeyeceğini anlattı.

İsveç’te bulunan Kalkınma ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü’nden (ISDP) Dr. Ozan Serdaroğlu da  "Kıbrıs’ta bulunan enerji kaynaklarından yararlanabilmek için Rum tarafıyla Türk tarafının birlikte enerji konularını görüşebilmesi gerekiyor" dedi.

Enerjide işbirliği yapılmasının tarafların ortak çıkarına olduğunu belirten Serdaroğlu, Kıbrıslı Türklerin enerji gündemine daha fazla hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan ise Kıbrıs sorunun çözülmesi durumunda enerjide işbirliğinin daha kolay gerçekleşebileceğini söyledi.

Kıbrıs sorununun günümüzde çok kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, “Çözüm için çok önemli bir yol kat edildi. Bu noktada Kıbrıslı liderler, yönetim, güç paylaşımı, ekonomik konular, AB konuları, mülkiyet konuları ve toprak konularında önemli ilerlemeler kaydettiler." diye konuştu.

Candan, Kıbrıs sorununun çözümünde mevcut momentumun yitirilmemesi gerektiğine işaret ederek, çözümün tüm tarafların ekonomik faydasına olduğunu, fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte o belge ve 29+ toprak oranı!23 Ocak 2017 Pazartesi 07:30
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalar aktarıldı21 Ocak 2017 Cumartesi 15:03
  • YKP, “Kıbrıs Sorunu Nereye Gidiyor?” Başlıklı açık oturum düzenliyor21 Ocak 2017 Cumartesi 14:45
  • "Ne anlama gittiği bilinerek mi yapılıyor yoksa bilmeden mi yapılıyor”21 Ocak 2017 Cumartesi 14:31
  • “Cenevre’de müzakereler artık bir neticeye bağlanmalı”21 Ocak 2017 Cumartesi 14:24
  • Çavuşoğlu, Yunanistan'ın eleştirilerine cevap verdi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:43
  • "Çözüm masada, barış sokakta olacak"20 Ocak 2017 Cuma 14:56
  • "Biran önce AP'de Kıbrıslı Türklerin sesi duyulmalı"20 Ocak 2017 Cuma 13:00
  • DİKO: "KKTC'nin statüsü yükseldi"20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Akıncı'dan Denktaş ve Özgürgün'e yanıt19 Ocak 2017 Perşembe 19:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti