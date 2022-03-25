Gibetsu ve Tiyatro-Su, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatro- Su, tiyatronun düşünce özgürlüğünü yok etmek isteyen baskıları, insana doğaya ve doğanın düzenine karşı yapılan saldırıları tüm insanlığın gözleri önüne serme işlevini üstlendiğini kaydetti.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu ve Çatalköy Belediye Tiyatro- Su, 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeniyle yayılmadığı basın bildirisinde, “Tiyatro insanlığın dünyaya açılan gözüdür. Tiyatronun kapanması demek dünyaya gözümüzü kapatmak demektir” ifadelerine yer verildi.

Ülkede ve tüm dünyada iki yıl Covid-19 nedeniyle tiyatroların kapalı kaldığına dikkat çekilen bildiride, tam pandemi süreci bitiyor derken, dünyanın çeşitli yerlerinde yıllardır sürdürülen savaşların acılarına, Rusya-Ukrayna savaşının eklendiğine işaret edildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünya insanları savaşları seyrediyoruz, hem de hiçbir şey yapamadan. Tarihteki bütün büyük savaşlar; 1. ve 2. Dünya savaşları / Vietnam Savaşı / Bosna Savaşı/ Sayısız ülkenin kurtuluş savaşları, nasıl ki tiyatro ve sanat aracılığı ile insanlığın ortak belleğine işlendiyse, yeni savaşlar ve saldırılar da tiyatro sahnelerinde yerini alacaktır. Tiyatro “o ortak belleği” sürdürebilmek için bütün bunları yazmak ve oynamak zorundadır. Umutsuzluklarımızı umuda dönüştüren, zaman zaman eğiten, zaman zaman güldüren, zaman zaman da eğlendirerek düşündüren dünya tiyatrolarının katkısıyla, dünya insanlığının ortak belleğini beslediğimiz zaman, insanlarla, halklarla, ülkelerle omuz omuza verip el ele tutuşarak insanca yaşanan bir dünyadan tiyatrolarımıza ışık tutarak barış içerisinde sahnelerimizdeki sanatçıları alkışlamaya devam edeceğiz.”

Bildiride, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, barış, umut ve inançla kutlandı.